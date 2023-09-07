Когда это всё будет поступать на Украину, неизвестно. Сначала это всё надо произвести.

Пакеты военной «помощи» Украине от США делятся на две категории: одна подразумевает изъятие запасов военной техники и снарядов непосредственно из наличных запасов Пентагона с их передачей Киеву, вторая же представляет собой контракты Пентагона на производство и закупку вооружений для Киева у компаний военно-промышленного комплекса — так называемые USAI (Ukraine Security Assistance Initiative). Как вы понимаете, второй вариант подразумевает долгосрочную (месяцы, годы) «поддержку» Украины, и именно ко второй категории принадлежит объявленный сегодня пакет «помощи» на $600 миллионов.

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В состав этого долгосрочного пакета «помощи» войдут:

.оборудование для поддержки и интеграции украинской ПВО;

дополнительные снаряды для РСЗО HIMARS;

артиллерийские снаряды калибра 105 мм;

оборудование для радиоэлектронной борьбы и противодействия радиоэлектронной борьбе;

снаряды для расчистки препятствий;

оборудование для расчистки минных полей;

поддержка и оборудование для всех второстепенных военных действий.

Как видим, масштабы «помощи» сокращаются даже в долгосрочных пакетах: обычно пакеты из категории USAI исчислялись суммами в миллиард долларов и выше. Впрочем, радоваться и полагать, что США «сливают» Киев, не стоит: вливать в украинский проект деньги и средства за океаном будут до тех пор, пока внутренние проблемы Штатов не перевесят желание играть в геополитические игры с заведомо провальным исходом.