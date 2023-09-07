С предыдущими-то что случилось?

Украина всё основательнее и основательнее садится на западно-военную иглу: своей техники практически не осталось, её судьба очевидна, иначе бы Западу не пришлось опустошать свои и без того не безграничные арсеналы, чтобы замещать потери ВСУ. Десятками на линии боевого соприкосновения горят американские бронемашины MRAP, и вот, сегодня стало известно, что США передадут Киеву ещё 190 таких бронемашин.

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По крайней мере, об этом в социальных сетях сообщила посол Соединённых Штатов на Украине Бриджет Бринк. Согласно красивому, но бесконечно далёкому от реальности комментарию госпожи Бринк, MRAP передаются, чтобы обеспечить «храбрым правоохранительным органам Украины возможность защищать гражданских — особенно тех, кто находятся в прифронтовых регионах».

Каково же будет реальное применение MRAP, а также почему США поставляют дополнительные броневики, все разумом прекрасно понимают.