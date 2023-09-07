Заявив, что это невозможно ни технически, ни политически.

Несколько дней назад премьер-министр Армении Никол Пашинян позволил себе ряд заявлений, которые, в теории, должны ужесточить позицию России по отношению к армяно-азербайджанскому конфликту и статусу Нагорного Карабаха. В середине сентября Армения проведёт совместные военные учения с США, а Пашинян выдвинул России претензии касательно событий осени 2020 года. В общем, виноватой в том, что армянская армия оказалась, мягко говоря, не готова к конфликту с Азербайджаном, почему-то названа Россия, и никаких выводов из произошедшего премьер страны почему-то не делает.

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Понимая, что политика Пашиняна может привести к катастрофе, и за примерами далеко ходить не надо, сегодня общественность решил успокоить глава парламентской комиссии Армении по внешним связям Саргис Ханданян. По его словам, в правительстве Армении никогда не говорили о желании членства в НАТО, да и по техническим и политическим «соображениям» эта идея нежизнеспособна. При этом Ханданян всё же отметил, что Армения «открыта» для сотрудничества с «другими странами» в вопросах безопасности и обороны.

Ханданян всё же вспомнил, что Армения является членом ОДКБ, и именно по этой причине ни о каком членстве в НАТО речи быть не может. Однако парламентарий всё же посмел обвинить Россию в том, что она, видите ли, «покинула» Армению, у которой к Москве накопилось «много вопросов».

Сколько вопросов накопилось у Москвы к Еревану, пожалуй, обсуждать в рамках данного материала не будем. Одно точно: их сильно больше и каждый из них куда важнее тех, которые хочет задать Ереван.

На днях в МИД России заявили, что армянский народ слишком мудр, чтобы втянуть свою страну в НАТО. Впрочем, когда вообще народ при насильственном вталкивании стран в НАТО кто бы то ни было о чём бы то ни было спрашивал, вопрос риторический.