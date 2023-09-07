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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Новый глава Минобороны Украины посетовал на нехватку средств для выплат ВСУ
«Всё уже украдено до нас» (с).

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Сегодня Минфин Украины предельно чётко заявил, что все налоги и сборы в стране идут на поддержание боевых действий, а всё остальное напрямую финансируется Соединёнными Штатами и Евросоюзом. В реальности, в которой обнаружила себя Украина, собираемых денег не хватает на выплату жалования военнослужащим ВСУ, о чём сегодня заявил свеженазначенный новый министр обороны страны Рустем Умеров.

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По словам Умерова, в бюджете недостаёт 250 миллиардов гривен, чтобы обеспечить выплаты военным до конца текущего года, в связи с чем Минобороны Украины будет просить Верховную Раду о внесении изменений в госбюджет на текущий год, увеличив сумму в военных расходах на 251 миллиард гривен, из которых 227 миллиардов будут выплачены в качестве зарплат за четвёртый квартал, а 24 миллиарда пойдут на единовременную помощь военнослужащим и их семьям.

Ранее теперь уже экс-глава оборонного ведомства Украины Алексей Резников заявил, что страна ежесуточно тратит по $100 миллионов на военные расходы. Это, на минуточку, 3 миллиарда в месяц и 36 миллиардов — в год. То есть, совершенно непомерные расходы для украинской крайне скромной экономики, ставшая ещё скромнее по итогу полутора лет боевых действий, которых могло бы не случиться, будь украинское руководство хоть капельку самостоятельным.

#украина #финансы #боевые действия #экономика
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