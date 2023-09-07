Побитый с переломанными конечностями лежит и угрожает.

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов является одним из украинских представителей так называемых ястребов, ну или «партии войны». Никаких компромиссов, только мнимая месть и усиление ударов по общепризнанной территории России, несмотря на то, какие ответные удары прилетают по Украине.

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Поведение Буданова не объясняется привычной логикой: Украина сохраняет возможность сопротивляться только за счёт западных финансовых вливаний и бесконечных поставок техники и боеприпасов, и в этом нет никакой её собственной заслуги. Тем не менее, бескомпромиссность начальника ГУР никуда не девается, и сегодня он в эфире одного из местных телеканалов заявил, что ожидает увеличения дальности (глубины) ударов по территории России.

Как отметил Буданов, удары с каждым разом наносятся «всё глубже и глубже», и «это далеко не конец, ожидаем большего».

К сожалению, клиповое мышление в Киеве заменило мышление критическое и стратегическое. Ведь нетрудно понять, что масштабы и возможности российских беспилотных и ракетных ударов вне конкуренции: то, чем занимается Украина — это булавочные уколы, в то время как РФ массированно уничтожает украинскую инфраструктуру и склады с боеприпасами. А ведь всего этого могло не быть, если бы в Киеве не упёрлись рогом и не решили оказывать сопротивление, бросив переговоры и полностью перечеркнув надежду даже на хотя бы минимально удовлетворяющий Киев исход данного конфликта.