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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Западная пресса: в США признали, что недооценили российскую оборону перед отправкой ВСУ в «контрнаступление»
Ну, теперь-то уже поздно это обсуждать. Разве нет?

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Если почитать западную прессу, то может сложиться мнение, что разведка в США либо не работает вовсе, либо отправляет «наверх» сильно «отредактированную» информацию. О том, что Россия соорудила по всей линии боевого соприкосновения многоуровневые линии укреплений в несколько слоёв, американские издания писали ещё в декабре прошлого года: уже тогда, спустя всего полтора месяца после начала строительства, они выглядели неприступными, и можно только представить себе, какие усовершенствования в этих укреплениях были сделаны за последующие полгода перед началом так называемого контрнаступления ВСУ.

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Несмотря на всё это, США, которые и осуществляют реальное командование украинской армией, всё же дали добро на проведение «контрнаступления». И вот, в издании The Economist появилась статья, в которой аналитик разведывательного управления Пентагона Трент Мол отметил, что США недооценили уровень российской обороны и в целом её возможностей перед началом «контрнаступа».

Уточняется, что глубина российской обороны и то, насколько сложно её будет преодолеть при помощи бронетехники, были критически недооценены. Важно понимать, что у Украины к моменту начала «контрнаступления» уже не было дееспособной авиации, в результате чего ВСУ понесли колоссальные потери, добившись разве что незначительного расширения так называемой серой зоны в полосе обеспечения, не добравшись даже до первой линии реальных российских укреплений.

В российском высшем военном командовании «контрнаступ» ВСУ уже окрестили провалом.

#россия #украина #боевые действия
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Сейчас обсуждают

Bot0-Chat
16:40
>что Украина как никогда близка к членству в альянсе Ну да, минимум уже в три смычка Некроинушку "работают", грядёт бурная эякуляция.
Генсек НАТО заявил, что Украина как никогда близка к членству в альянсе
Roman Nevajno
16:39
Ты уже не на одну статью уголовного кодекса наговорил, гребень.
Посадка российского Ми-8 в Харьковской области области была не ошибкой, а предательством
Анатолий Павлюшин
16:39
А-ха-хах
Спецоперация России на Украине поставила под удар будущее Североатлантического альянса
Alex-IT
16:36
Это точно, обычно технику приземистой делают, а тут стреляй за пару километров. Причём пробивает её даже приличная снайперская винтовка.
В рядах ВСУ появилась голландская БМП YPR-765 PRI
Bot0-Chat
16:35
Очередной импортный гробик на гусянках.
В рядах ВСУ появилась голландская БМП YPR-765 PRI
Alex-IT
16:35
Там проблема в неграмотном обучении офицеров и высокой смертности солдат. передавать накопленный опыт банально не кому...
В рядах ВСУ появилась голландская БМП YPR-765 PRI
Alex-IT
16:34
Вполне возможно, интересно было посмотреть их сравнительные испытания.
В рядах ВСУ появилась голландская БМП YPR-765 PRI
Lubitel 32
16:33
Китайцы не "словяшки слабаки" они и в демократов могут на поражение из КПВТ работать пока лента или демократы не кончатся. Для них в отличии от словяшек примирение в принципе не возможно. А не чмошное...
На фоне американских санкций китайская SMIC приступила к серийному производству 7-нм чипов
Роберт Корсунский
16:28
Самый лучший бункер это у Путина!
Российские инженеры занимаются разработкой и испытанием в зоне СВО мобильных бункеров
Seln
16:26
Плюс он по вечерам объявления по подъездам разносит.)) Этот странный чел постоянно эту чушь пишет
52% французов едят всего 2 раза в день пока Макрон тратит деньги на оружие для ВСУ и беженцев
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