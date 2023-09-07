Ну, теперь-то уже поздно это обсуждать. Разве нет?

Если почитать западную прессу, то может сложиться мнение, что разведка в США либо не работает вовсе, либо отправляет «наверх» сильно «отредактированную» информацию. О том, что Россия соорудила по всей линии боевого соприкосновения многоуровневые линии укреплений в несколько слоёв, американские издания писали ещё в декабре прошлого года: уже тогда, спустя всего полтора месяца после начала строительства, они выглядели неприступными, и можно только представить себе, какие усовершенствования в этих укреплениях были сделаны за последующие полгода перед началом так называемого контрнаступления ВСУ.

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Несмотря на всё это, США, которые и осуществляют реальное командование украинской армией, всё же дали добро на проведение «контрнаступления». И вот, в издании The Economist появилась статья, в которой аналитик разведывательного управления Пентагона Трент Мол отметил, что США недооценили уровень российской обороны и в целом её возможностей перед началом «контрнаступа».

Уточняется, что глубина российской обороны и то, насколько сложно её будет преодолеть при помощи бронетехники, были критически недооценены. Важно понимать, что у Украины к моменту начала «контрнаступления» уже не было дееспособной авиации, в результате чего ВСУ понесли колоссальные потери, добившись разве что незначительного расширения так называемой серой зоны в полосе обеспечения, не добравшись даже до первой линии реальных российских укреплений.

В российском высшем военном командовании «контрнаступ» ВСУ уже окрестили провалом.