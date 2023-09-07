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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Генсек НАТО заявил, что Украина как никогда близка к членству в альянсе
Блажен, кто верует.

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Тема впихивания Украины в НАТО стала ключевой причиной начала специальной военной операции на территории этой страны. По причинам, объяснение которых кроется в топорной, но при этом очень эффективной пропаганде, на Западе и в Киеве эту причинно-следственную связь не видят, и продолжают продавливать ту же самую идею, которая привела Украину к этому конфликту, в котором она до сих пор сохранилась только по причине безмерной военной помощи со стороны США и их «союзников». Вот и сегодня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг позволил себе заявить, что Украина сейчас как никогда близка к членству в Североатлантическом альянсе.

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Об этом Столтенберг заявил в рамках совместного заседания комитетов по иностранным делам, обороне и безопасности Европарламента. Администратор НАТО заявил, что на саммите альянса в Вильнюсе было принято сразу несколько решений, которые ускорят вступление Киева в данный военно-политический блок. Речь идёт о пакете помощи в целях повышение уровня совместимости ВСУ с НАТО, создании совета Украина—НАТО, а также о сокращении «до одного шага» пути страны в альянс.

Шаг этот, впрочем, является ключевым и нереализуемым в текущих реалиях: как неоднократно отмечал Столтенбенг, сначала Украина должна одержать победу в конфликте с Россией и только после этого альянс будет готов принять её в свои ряды. Зачем в таком случае Украине будет НАТО, ведь ВСУ автоматически станут первой армией мира, и по этой логике это НАТО необходимо будет присоединяться к Украине, непонятно.

Самое страшное заключается в том, что западные функционеры, по всей видимости, и не сомневаются в своих заявлениях и в собственных сказках.

#россия #украина #политика #боевые действия #нато #психиатрия
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Сейчас обсуждают

FelsheR-BAN100913
16:48
Ваши конечно знают, а российские ржут над очередной клоунадой.
Посадка российского Ми-8 в Харьковской области области была не ошибкой, а предательством
Alex-IT
16:40
С этим никто и не спорит, править страной столько лет - нужно стать экспертом по безопасности. Те же пендосы многих лидеров стран свергали, травили и убирали другими способами.
Российские инженеры занимаются разработкой и испытанием в зоне СВО мобильных бункеров
Bot0-Chat
16:40
>что Украина как никогда близка к членству в альянсе Ну да, минимум уже в три смычка Некроинушку "работают", грядёт бурная эякуляция.
Генсек НАТО заявил, что Украина как никогда близка к членству в альянсе
Roman Nevajno
16:39
Ты уже не на одну статью уголовного кодекса наговорил, гребень.
Посадка российского Ми-8 в Харьковской области области была не ошибкой, а предательством
Анатолий Павлюшин
16:39
А-ха-хах
Спецоперация России на Украине поставила под удар будущее Североатлантического альянса
Alex-IT
16:36
Это точно, обычно технику приземистой делают, а тут стреляй за пару километров. Причём пробивает её даже приличная снайперская винтовка.
В рядах ВСУ появилась голландская БМП YPR-765 PRI
Bot0-Chat
16:35
Очередной импортный гробик на гусянках.
В рядах ВСУ появилась голландская БМП YPR-765 PRI
Alex-IT
16:35
Там проблема в неграмотном обучении офицеров и высокой смертности солдат. передавать накопленный опыт банально не кому...
В рядах ВСУ появилась голландская БМП YPR-765 PRI
Alex-IT
16:34
Вполне возможно, интересно было посмотреть их сравнительные испытания.
В рядах ВСУ появилась голландская БМП YPR-765 PRI
Lubitel 32
16:33
Китайцы не "словяшки слабаки" они и в демократов могут на поражение из КПВТ работать пока лента или демократы не кончатся. Для них в отличии от словяшек примирение в принципе не возможно. А не чмошное...
На фоне американских санкций китайская SMIC приступила к серийному производству 7-нм чипов
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