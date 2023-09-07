Блажен, кто верует.

Тема впихивания Украины в НАТО стала ключевой причиной начала специальной военной операции на территории этой страны. По причинам, объяснение которых кроется в топорной, но при этом очень эффективной пропаганде, на Западе и в Киеве эту причинно-следственную связь не видят, и продолжают продавливать ту же самую идею, которая привела Украину к этому конфликту, в котором она до сих пор сохранилась только по причине безмерной военной помощи со стороны США и их «союзников». Вот и сегодня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг позволил себе заявить, что Украина сейчас как никогда близка к членству в Североатлантическом альянсе.

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Об этом Столтенберг заявил в рамках совместного заседания комитетов по иностранным делам, обороне и безопасности Европарламента. Администратор НАТО заявил, что на саммите альянса в Вильнюсе было принято сразу несколько решений, которые ускорят вступление Киева в данный военно-политический блок. Речь идёт о пакете помощи в целях повышение уровня совместимости ВСУ с НАТО, создании совета Украина—НАТО, а также о сокращении «до одного шага» пути страны в альянс.

Шаг этот, впрочем, является ключевым и нереализуемым в текущих реалиях: как неоднократно отмечал Столтенбенг, сначала Украина должна одержать победу в конфликте с Россией и только после этого альянс будет готов принять её в свои ряды. Зачем в таком случае Украине будет НАТО, ведь ВСУ автоматически станут первой армией мира, и по этой логике это НАТО необходимо будет присоединяться к Украине, непонятно.

Самое страшное заключается в том, что западные функционеры, по всей видимости, и не сомневаются в своих заявлениях и в собственных сказках.