Две трети из этой суммы пойдут на военные цели. А цели могут быть разные.

Наивно было полагать, что госсекретарь США Энтони Блинкен прикатил в Киев только чтобы погулять по военному кладбищу да объявить об очередном пакете «военной помощи» Украине на $175 миллионов, в состав которого войдут в том числе танковые снаряды с обеднённым ураном для готовящихся к появлению на поле боя «Абрамсов». Помимо этого чисто военного пакета «помощи» Блинкен также объявил о том, что США выделят Украине дополнительно ещё один миллиард долларов помощи.

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Скромный ужин «дипломатов» во «Вкусно — и точке» в «Макдоналдсе».

Несмотря на то, что этот миллиард представляет собой общую помощь Киеву, но $665,5 миллионов (почему не 666 — загадка) из них — это гражданская помощь, а также так называемая поддержка военных потребностей Украины на долгосрочную перспективу.

Сумма в реалиях Украины небольшая, но важна не сумма как таковая, а тот факт, что Вашингтон пока не собирается списывать Киев со счетов во всех смыслах и продолжит спонсировать этот разрушительный для Украины конфликт.