Пока в Киеве, Вашингтоне и Брюсселе не возобладает разум, молитвы вряд ли помогут.

Папа Римский Франциск регулярно демонстрирует то, что у него болит душа от происходящего на Украине. Глава Святого Престола постоянно призывает стороны конфликта одуматься, прекратить кровопролитие, отправляет в Киев и Москву своих посланников, но пока всё тщетно. Может, хоть молитва поможет, подумал глава католической церкви, и призвал католиков всего мира посвятить молитву Розария в октябре тому, чтобы на Украине воцарился мир. По крайней мере, об этом сообщает аффилированное со Святым Престолом издание Vatican News.

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К сожалению, решаться исход этого конфликта будет не молитвами, а пушками, которые в конечном счёте приведут к переговорам. И чем дальше этот конфликт затягивается, тем очевиднее становится тот факт, что условия мира будут навязаны одной из сторон. И, судя по развитию событий на поле боя, на котором глава МИД Украины видит путь к дипломатии, кто, кому и что будет навязывать, становится предельно очевидно. Вопрос лишь в сроках.