Хм-м... Кем же России следует объявить британское правительство, учитывая, что оно поддерживает Киев?

Несмотря на то, что ЧВК «Вагнер» сейчас фактически обезглавлена, дела, которые группа ведёт в той же Африке, не дают покоя бывшим колонизаторам «чёрного континента», у которых их бывшие колонии ускользают из рук словно песок. И вот, сегодня премьер-министр Британии Риши Сунак заявил, британский кабмин сегодня объявит ЧВК «Вагнер» якобы «тем, чем она является» — террористической организацией.

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По словам Сунака, методы, к которым прибегает ЧВК «Вагнер», угрожают «демократии и свободе» во всём мире.

Что для ЧВК «Вагнер» означает навешивание на неё ярлыка «террористическая организация» со стороны Британии? На самом деле, конечно же, ничего: британцы не смогут вступать в ряды «вагнеровцев», но их там и так не было, также группа не сможет получать британское финансирования, которое она также не получала. В общем, формальности и не более того.

К сожалению, Британия не видит бревна в своём глазу и забывает, кого финансирует и поддерживает в военном плане в текущем конфликте на Украине, а также не понимает, какую метку во всём незападном мире британское правительство себе сделало своими действиями.