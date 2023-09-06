Похоже, Минобороны поскромничало.

Сегодня ночью по объектам на территории Украины были нанесены сначала беспилотные удары в Одесской области, затем к ним присоединились удары крылатыми ракетами воздушного базирования. Тревога выла в большинстве регионов страны, ну а киевские группы в социальных сетях сообщали о взрывах в столице Украины. Впоследствии в Сети стали появляться кадры последствий ударов по Киеву, из-за которых, в частности, был задержан визит госсекретаря США Энтони Блинкена, о котором Вашингтон забыл предупредить Москву.

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И вот, теперь Минобороны России назвало цель удара. Им стала база подготовки диверсионных групп ВСУ. В результате удара объект был поражён и, тем самым, цель удара была достигнута.

Минобороны традиционно «сухо» в своих отчётах, а также не затронуло тему ударов по городу Рени в Одесской области, объекты в котором были целью беспилотных ударов, предшествовавших ракетной атаке. То ли целей в рамках этого удара добиться не удалось, поэтому информация об этом отсутствует в сводке, то ли в МО РФ решили поскромничать. Сами понимаете, какой из этих вариантов более реалистичный. А это значит, что удары будут продолжаться.