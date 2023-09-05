И это минимум. Будет продлеваться до тех пор, пока на Западе не поймут, что натворили.

Элементарнейшее правило экономики гласит, что цену устанавливает производитель чего бы то ни было или поставщик услуг. Покупателю в данном случае остаётся либо искать такую же продукцию у конкурентов, либо не покупать вовсе, либо мириться с требованиями продавца-производителя. На Западе, по необъяснимым с точки зрения логики причинам, решили, что экономика может работать против часовой стрелки, и что это покупатель может устанавливать «потолки цен» на продукцию.

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Попытка ввести потолок цен на российскую нефть потерпела закономерное фиаско, поскольку в уравнении, которое решал коллективный Запад, отсутствовали сразу несколько ключевых переменных: Во-первых, Россия попросту может сократить добычу, тем самым вызвав искусственный дефицит нефтепродуктов и, соотвественно, подняв цены. Во-вторых, и это гораздо важнее, Россия входит в расширенный нефтяной картель ОПЕК+, который контролирует фактически всё производство нефти на планете и волен устанавливать те цены, которые считает нужными для себя.

Сегодня стало известно, что РФ до конца текущего года продлила добровольное сокращение добычи ещё на 300 тысяч баррелей в сутки, а чуть погодя то, что сокращение добычи на 1 миллион баррелей до конца года продлила Саудовская Аравия. На минуточку, Эр-Рияд и Москва являются крупнейшими добытчиками нефти в мире.

Добавим сюда ещё и тот факт, что с 1 января 2024 года Саудовская Аравия вместе с ОАЭ, Египтом, Ираном, Эфиопией и Аргентиной станет полноценным членом БРИКС, и геополитическая и экономическая ситуация в мире начинает обретать очень интересные формы.