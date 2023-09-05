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Элементарнейшее правило экономики гласит, что цену устанавливает производитель чего бы то ни было или поставщик услуг. Покупателю в данном случае остаётся либо искать такую же продукцию у конкурентов, либо не покупать вовсе, либо мириться с требованиями продавца-производителя. На Западе, по необъяснимым с точки зрения логики причинам, решили, что экономика может работать против часовой стрелки, и что это покупатель может устанавливать «потолки цен» на продукцию.
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Попытка ввести потолок цен на российскую нефть потерпела закономерное фиаско, поскольку в уравнении, которое решал коллективный Запад, отсутствовали сразу несколько ключевых переменных: Во-первых, Россия попросту может сократить добычу, тем самым вызвав искусственный дефицит нефтепродуктов и, соотвественно, подняв цены. Во-вторых, и это гораздо важнее, Россия входит в расширенный нефтяной картель ОПЕК+, который контролирует фактически всё производство нефти на планете и волен устанавливать те цены, которые считает нужными для себя.
Сегодня стало известно, что РФ до конца текущего года продлила добровольное сокращение добычи ещё на 300 тысяч баррелей в сутки, а чуть погодя то, что сокращение добычи на 1 миллион баррелей до конца года продлила Саудовская Аравия. На минуточку, Эр-Рияд и Москва являются крупнейшими добытчиками нефти в мире.
Добавим сюда ещё и тот факт, что с 1 января 2024 года Саудовская Аравия вместе с ОАЭ, Египтом, Ираном, Эфиопией и Аргентиной станет полноценным членом БРИКС, и геополитическая и экономическая ситуация в мире начинает обретать очень интересные формы.