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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Россия продлит сокращение поставок нефти до конца текущего года
На 300 тысяч баррелей в сутки.

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Поскольку «потолок цен», если подобными нерыночными способами и регулировать товарно-денежные отношения, вводит не заказчик, а производитель, то есть, не США и их вассалы по G7, а страны ОПЕК+, то и контрмеры, направленные на восстановление приемлемой цены нефти, зависят только от ОПЕК+. Ключевые производители «чёрного золота» уже на протяжении многих месяцев устраивают пусть и небольшой, но всё же искусственный дефицит нефти на рынке, из-за чего её стоимость, по базовому закону экономики, возрастает.

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Добровольное сокращение добычи и поставок нефти будет продолжаться, и о том, что Россия продлевает это положение вплоть до как минимум конца текущего года, заявил сегодня вице-премьер Александр Новак. Сокращение поставок нефти на мировой рынок составит 300 тысяч баррелей в сутки.

По словам Новака, данное решение согласовано с другими членами ОПЕК+ и принято в целях «усиления мер предосторожности» и восстановления баланса нефтяных рынков.

Напомним, что в конце прошлого года страны G7 ввели «потолок цен» на российскую нефть. Западные газеты и прочие СМИ тогда трещали по швам, рассказывая о том, как эта мера в очередной раз «разорвёт российскую экономику в клочья». О том, что «потолок цен» с треском обвалился на пол, поскольку все карты на руках у РФ и её партнёров в странах глобального Юга, которые, так уж получилось, являются крупнейшими производителями нефти, западная пресса почему-то оповещать своих читателей и зрителей не торопится.

#россия #экономика #нефть #энергетика #опек+ #опек
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