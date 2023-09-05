На какие деньги и на какие ресурсы?

Конфликт на Украине предельно чётко продемонстрировал, что идея войн будущего как конфликтов малой интенсивности в третьих странах в качестве прокси, которую всерьёз исповедовали в том числе в России, себя не оправдала. В реальности мы имеем конфликт как раз-таки запредельного уровня интенсивности с немыслимым расходом боеприпасов и тысячами уничтожаемых единиц военной техники ежемесячно. На Западе, да и в России, к такому явно не готовились, однако российская военная промышленность допускает возможность резкого наращивания производства, чего о деиндустриализованных США и Европе сказать, к счастью, уже нельзя.

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Тем не менее, в Германии потихоньку начали понимать, что период мирного и безбедного существования подошёл к концу, поэтому компания Diehl Defense, являющаяся одним из производителей систем противовоздушной обороны, в частности, IRIS-T, в значительном количестве переданных Украине, намеревается «значительно» нарастить выпуск как самих зенитно-ракетных систем, так и боеприпасов к ним. По крайней мере, об этом передаёт Reuters со ссылкой на источники в Diehl Defense.

Что скрывается под наречием «значительно», известно только Diehl Defense. Ключевым на данном этапе является вопрос: на какие ресурсы Германия будет масштабировать производство столь сложной техники в условиях экономического положения, которое даже само немецкое правительство уже окрестило технической рецессией.