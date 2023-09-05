Особенно, если украинские «элиты» хотят продолжать конфликт, предусмотрительно перед его началом вывезя своих детей за кордон.

На данном этапе неизвестно, чем на самом деле закончились переговоры Путина и Эрдогана в Сочи, но из доступных через прессу материалов можно сделать вывод, что своих целей президент Турции не добился и покинул Россию в немного подавленном настроении. Дав несколько комментариев представителям турецкой прессы, Эрдоган затронул тему конфликта на Украине, с сожалением отметив, что боевые действия высочайшей интенсивности продолжаются уже полтора года, и перспективы наступления мира на Украине даже на горизонте не проглядываются.

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Как отметил турецкий лидер, Анкара всегда выступала за мир и дипломатическое решение конфликта, став в том числе страной-посредником в рамках переговоров между Россией и Украиной, которые имели место в первый месяц конфликта. По мнению Эрдогана, Турция не подливала масла в огонь этого конфликта, а старалась обеспечить диалог двух сторон.

Не будем сейчас задавать риторические вопросы в духе «А поставки «Байрактаров» и бронетехники — это тоже попытка обеспечить диалог?». Отметим лишь, что именно бесконечная «помощь» со стороны Запада привела к необоснованному взлёту в Киеве уровня уверенности в себе, из-за чего теперь киевские функционеры имеют совесть на крови собственного народа заявлять о том, что «путь к дипломатии лежит через поле боя».