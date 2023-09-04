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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Ким Чен Ын может посетить Россию в этом месяце — западная пресса
Но западная пресса опять пришла к странному выводу.

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После того как коллективный Запад сорвал с себя маски в отношении России, Москва тоже решила больше не притворяться и вернуться к сотрудничеству со странами, которые этого не просто хотят, но и уважают подобные шаги. В конце июля российская военная делегация во главе с министром обороны Сергеем Шойгу посещала Пхеньян, где, по всей видимости, были проговорены многочисленные детали дальнейшего развития сотрудничества между РФ и КНДР. И вот, сегодня западная пресса, в данном случае The New York Times, опубликовала материал, в котором со ссылкой на свои проверенные источники заявила, что лидер КНДР Ким Чен Ын планирует посетить Россию.

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Насколько известно NYT, северокорейская делегация посещала Владивосток с целью подготовки визита Ким Чен Ына, а сам визит состоится уже в этом месяце.

Журналисты NYT приходят к выводу, что в рамках встречи лидеров КНДР и России будут заключены договорённости на поставку в Россию артиллерийских снарядов, которых, как известно, много не бывает, особенно когда речь идёт о конфликте, который в основном решается именно артиллерией, а также противотанковых средств. В свою очередь, Россия может передать КНДР продвинутую военную технику, помочь с созданием спутниковых систем и атомных подводных лодок, а также обеспечить дружественную страну продовольствием.

Наверняка толика истины в догадках журналистов NYT имеется, но о чём на самом деле будут идти переговоры, если они и впрямь состоятся, мы узнаем, естественно, только постфактум.

#россия #политика #кндр #северная корея
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