Условие невыполнимое, значит, «зерновой сделки» в прежнем виде уже не будет.

Сегодня в Сочи состоялась встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Тем обсуждения было много, не все из них заслуживают отдельного упоминания в нашей редакционной новостной ленте, но «зерновая сделка», обсуждение которой лидерами двух стран было очевидно ещё задолго до подтверждения их встречи, в освещении всё же нуждается.

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Как отметил Путин на пресс-конференции по итогам встречи с Эрдоганом, Россия допускает возобновление «зерновой сделки», и даже готова «сразу» в неё вернуться, но только после выполнения всех описанных в данном договоре российских условий — в частности, о снятии рестрикций на экспорт российской агропродукции.

Президент России неоднократно сделал акцент на то, что сначала должны быть выполнены все российские условия, и только после этого в Москве приступят к выполнению своей части сделки.

Очевидно, эти заявления Путин делает по причине того, что никакого стремления выполнять российские условия на Западе нет. В целом «зерновая сделка» принесла РФ только проблемы, поскольку под её прикрытием Украина серьёзнейшим образом милитаризовала свои приморские районы, создав в них топливные базы, а также цеха по производству морских беспилотников, которые стали для российской армии головной болью.