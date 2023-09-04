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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Комиссия ООН так и не нашла доказательств «геноцида» на Украине
Тут комментарии излишни.

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Конфликт на Украине обрёл столь эмоциональный характер, что обе его формальные стороны — РФ и Украина — обвиняют друг друга в осуществлении «геноцида», то есть, в намеренном уничтожении целой этнической группы. За громкими словами, конечно же, не скрывается никакой доказательной базы, да и суровая действительность никакого геноцида не подтверждает; если, конечно, не считать таковым бесконечную мобилизацию на Украине, вызванную немыслимыми в новейшей истории человеческими потерями, по сути, с выбиванием целого молодого поколения.

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В своё время под это дело в Организации Объединённых Наций была даже сформирована специальная комиссия, которая из раза в раз не находит на Украине никаких доказательств геноцида. Вот и сегодня председатель данной комиссии Эрик Мёсе повторил тезис: достаточных доказательств у ООН нет, да и те, что есть, не соответствуют в полной мере «геноциду» с юридической точки зрения.

По словам Мёсе, в действиях России на Украине не просматривается умысел о намеренном уничтожении той или иной этнической группы.

На Украине, естественно, любые заявления, которые противоречат внутренней информационной повестке, подвергаются жесточайшей критике. Комиссию ООН уже огульно обвинили в «пророссийскости». Как мы понимаем, Киев не интересует правда: его интересует следование информационной «повестке».

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