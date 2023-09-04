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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Москве началось производство лифтбэков «Москвич 6»
На церемонии старта серийного производства присутствовал мэр столицы.

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Поскольку гражданское автомобилестроение в России было отраслью с самым сильным проникновением в неё импортных комплектующих — по сути, в РФ выпускали машины именитых европейских и японских брендов — то санкционный удар сильнее всего отразился именно на ней. Чтобы спасти не только и не столько производственные площадки, сколько рабочие места, правительство приняло экстренные меры, итогом которых стал, в частности, выпуск перемаркированных китайских автомобилей. Одним из таких, надеемся, временных решений в отечественном автопроме стало «возрождённое» производство машин под брендом «Москвич» на бывшем заводе Renault.

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Кроссоверы «Москвич 3» и его электрическая версия «Москвич 3e» уже активно поступают в таксопарки и каршеринговые сервисы, однако джентльмены предпочитают седаны и их вариации, в частности, лифтбэки. Для удовлетворения спроса на «классику» с сегодняшнего дня в столице производятся лифтбэки «Москвич 6». На церемонии запуска серийного производства данных моделей присутствовал мэр столицы Сергей Собянин.

По словам Собянина, первый этап, которым стало спасение московского завода, пройден, на втором этапе необходимо наладить локализацию комплектующих, из которых собираются новые машины, ну и на третьем этапе создать полностью отечественную платформу.

«Москвич 6», являющийся, по сути, перемаркированной версией китайского лифтбэка JAC Sehol A5 Plus, будет предлагаться в трёх комплектациях — от базовой к максимальной — и выпускаться в чёрном, белом, сером, красном и синем цветах. Оснащается турбированными двигателями мощностью 136 л.с. или 174 л.с. вкупе с коробкой-вариатором или же 6-ступенчатым «роботом» соответственно. По замыслу производителя и правительства Москвы, наполнение этими автомобилями таксопарков и сервисов каршеринга позволит потенциальным покупателям набрать отзывы об автомобилях и принять соответствующее решение.

Продажи машины начнутся в конце октября.

#россия #китай #экономика #автомобили #промышленность #отечественный автопром #"москвич"
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