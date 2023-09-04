Потому что надо. Ну, надо.

После начала специальной военной операции, и когда стало ясно, что Запад не позволит Киеву разрешить данный конфликт мирным способом, в РФ было принято решение о наращивании военных усилий по принуждению Украины к итогу, который удовлетворит руководство России. Многократно увеличено производство всех видов военной техники, циклопическими стали объёмы производства боеприпасов, но процесс всё равно необходимо масштабировать. Касается это всего военно-промышленного комплекса России, в том числе и концерна «Калашников», который сегодня заявил о том, что вдвое увеличит выпуск высокоточных «изделий».

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По плану, до конца текущего года будет сформирован современный производственный «кластер», в котором будет задействовано 700 дополнительных рабочих. Выпускать этот кластер будет высокоточные снаряды ЗУР 9М33 для зенитных ракетных комплексов «Оса», противотанковые авиационные ракеты «Вихрь-1», а также корректируемых артиллерийских снарядов «Китолов-2М».

Два крупных цеха, которые позволят вдвое увеличить выпуск указанных видов боеприпасов, будут введены в эксплуатацию уже в ближайшее время.