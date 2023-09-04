Потому что так оно и есть.

Пытаясь как-то скрасить факт полной беспомощности перед российскими ракетными и беспилотными ударами, в Киеве то и дело пытаются играть на эмоциях, всерьёз полагая, будто это что-то изменит. В частности, после вчерашнего массированного удара по объектам топливной инфраструктуры в городе Рени в Киеве заявили, что такие удары несут угрозу для расположенной на другом берегу реки Дунай Румынии — дескать, рано или поздно российское оружие почему-то должно прилететь по её объектам, если ещё не прилетело.

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К удивлению многих, Румыния на провокацию Украины не поддалась, и Минобороны страны в специальном заявлении прямым текстом сообщило, что российские удары не несут угрозы стране. При этом официальный Бухарест, чтобы случайно не быть обвинённым Киевом в «пророссийскости», заявил, что осуждает удары по украинским объектам, считая их неоправданными и нарушающими международное гуманитарное право.

Естественно, на Украине этот комментарий Минобороны Румынии восприняли с типичной истерикой. Бухарест обвинили чуть ли не в «страхе перед Россией» (вообще-то страх должен быть, это правильно, это спасает от многих глупостей в жизни, и кое-кому следовало бы брать пример) и прочих антиукраинских вещах. В общем, что-либо комментировать — только портить.