К вопросу о том, как сильно был милитаризован регион под прикрытием «зерновой сделки».

Так называемая зерновая сделка, которую сегодня наверняка обсуждали и продолжают обсуждать президенты России и Турции на встрече в Сочи, не решила ни одной из поставленных перед ней со стороны РФ задач. Наоборот: только добавила проблем, поскольку Украина, зная, что Россия исправно выполняет условия любых, даже самых нелепых договоров, пользовалась прикрытием «зерновой сделки» и массово свозила в свои портовые регионы оружие, комплектующие и рабочую силу, организуя в том числе производство безэкипажных беспилотников, с помощью которых осуществлялись порой успешные попытки ударов по российской инфраструктуре, кораблям и судам.

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С конца июля РФ больше не участвует в «зерновой сделке», тем самым развязав себе руки для нанесения ударов по портовой инфраструктуре Украины. Мощнейшие удары принимали на себя Одесса, Измаил, а также город Рени в Одесской области, через который украинский экспорт направляется в Европу по реке Дунай. Сегодня ночью инфраструктура Рени стала целью очередного удара ВС РФ. Как отчиталось Минобороны России, удар был нанесён по судостроительному предприятию, на котором из иностранных комплектующих собирались те самые безэкипажные катера.

Необходимо понимать степень нашпигованности приморских регионов Украины оружием и промышленными возможностями, ставшую возможной только благодаря «зерновой сделке»: удары по инфраструктуре наносятся регулярно, но сообщения от того же самого Минобороны России о том, что в Чёрном море уничтожены очередные безэкипажные катера ВСУ при этом не заканчиваются.