Ещё бы не надеялся. Разве что поезд в один конец уже ушёл, а так желание разумное.

Можно долго обсуждать граничащую с глупостью недальновидность, которой является уход многочисленных западных компаний с колоссального российского рынка на фоне соответствующих приказов правительств вместо отстаивания своих корпоративных интересов, но факт остаётся фактом: из РФ «свинтил» даже McDonald’s, о чём впоследствии с необъяснимой гордостью, делая вид, будто незаконные односторонние санкции работают, заявлял президент США Джо Байден. Спустя считанные месяцы, впрочем, ушедшие компании либо были заменены российскими аналогами, либо продолжили работу через фирмы-«прокладки», либо делают вид, что не в курсе того, почему и как возросло производство и импорт в условные страны СНГ и другие дружественные или нейтральные по отношению к России государства.

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Вся эта история наглядно продемонстрировала, что незаменимых в этом мире, за редким исключением вроде Intel и AMD, нет, и особенно это касается общепита. После ухода McDonald’s практически все рестораны американского гиганта в России перешли под управление свежеобразованной на тот момент сети «Вкусно — и точка», ставшей, по сути, «макдоналдсо-заменителем».

И вот, владелец данной сети Александр Говор заявил, что договор, который McDonald’s с ним заключила, подразумевал возможность возвращения американской корпорации на российский рынок, «если обстоятельства изменятся». По словам Говора, который с 2015 года был партнёром McDonald’s и управлял 25 ресторанами сети в Сибири, компания для передачи своих точек выбрала именно его по той причине, что он является проверенным партнёром, под руководством которого «бизнес не развалится».

Если McDonald’s в некой перспективе и впрямь решит вернуться на российский рынок, то, по словам Говора, этот процесс будет осуществляться компанией не напрямую, как это происходило на российском рынке ранее, а через передачу франшизы, как в большинстве других стран. Предпринимателю, скорее всего, выдадут мастер-франшизу, и он будет управлять уже не сибирскими ресторанами сети, а в целом российскими. Всё, что было вложено Говором в развитие сети под вывеской «Вкусно — и точка», впрочем, американской компании придётся возместить.

На данном этапе обо всём этом говорить, впрочем, преждевременно: конфронтация коллективного Запада с Россией на убыль идти не собирается, свои интересы вынужденные уйти с российского рынка западные фирмы отстаивать также не торопятся. А чем больше времени проходит, тем сложнее будет возвращаться на рынок по причине появления всё большего количества альтернатив и «заменителей». Так что надо было либо не уходить вовсе, как поступили наиболее разумные и прагматичные представители западного капитала, либо возвращаться спустя считанные месяцы после ухода. Сейчас поезд уже безнадёжно ушёл.