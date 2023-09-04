Выводы из этого, впрочем, командир «Ахмата» делает сомнительные.

О том, что 20—30 % всей переданной с Запада для осуществления «контрнаступления» военной техники вооружённые силы Украины потеряли за первые же две недели этого самого «контрнаступления», мы знаем давно, и говорим об этом не мы, а ангажированная западная пресса. Даже если представить себе, что потери за первые две недели составили — по минимуму — 20 %, то сегодня исполнилось ровно три месяца с момента начала наступательных действий ВСУ. За это время потери, безусловно, увеличились многократно, и отразить эту статистику вызвался командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в интервью прессе.

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По словам Алаудинова, с момента начала «контрнаступления» и по сегодняшний день потери ВСУ в переданной Западом технике составили 60—70 %. Командир «Ахмата» не уточняет, идёт речь только о потерях непосредственно на линии боевого соприкосновения или же и в тылу во время массированных российских ракетных и беспилотных ударов тоже. Из контекста можно сделать вывод, что речь идёт непосредственно о том, что можно увидеть и подсчитать — о потерях на поле боя.

Кроме того, добавил Алаудинов, для контрнаступления ВСУ были собраны 60 тысяч человек, из которых 40 тысяч стали безвозвратными потерями. К сегодняшнему дню, по информации командира «Ахмата», украинское командование активно снимает бойцов «со всех участков», чтобы «закрыть дыры» в отправленных в «контрнаступление» силах.

Алаудинов полагает, что если такие потери будут продолжаться, то на Украине возникнет очередной «майдан». Данный вывод, впрочем, крайне сомнителен: для «майдана» требуется колоссальный уровень организации и финансирования, а с закрученными гайками это делать крайне сложно. Разве что если вдруг резьба сорвётся, но вероятность этого невелика. Рассчитывать на переворот в государстве, в котором идеологией стало не стремление к миру любой ценой, а воинствующая запредельная ненависть, наивно.