Имеется в виду, непосредственно по боевым целям.

Известно, что основным носителем гиперзвуковых ракетных комплексов «Кинжал» являются специально адаптированные под это дело истребители-перехватчики МиГ-31К, где индекс «К» свидетельствует о том, что перед версия-носитель данных гиперзвуковых ракет воздушного базирования. Между тем производство «Кинжалов» и их боевое применение в рамках специальной военной операции увеличивается, и сей процесс будет продолжаться до тех пор, пока не будет достигнуто удовлетворяющее РФ решение текущего конфликта. В частности, как сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в Минобороны, под использование «Кинжала» были адаптированы современные истребители-бомбардировщики Су-34.

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Сообщается, что речь идёт непосредственно о боевом применении «Кинжала» в рамках специальной военной операции, а первый экипаж Су-34, который выполнил данную боевую задачу, был представлен к государственным наградам.

По замыслу Минобороны, носителями «Кинжалов» также должны стать стратегические бомбардировщики Ту-22М3, причём в данном случае речь идёт сразу о четырёх гиперзвуковых ракетах, которые могут быть запущены с самолёта-носителя в направлении целей.

Применение «Кинжалов» в рамках СВО пока носит эксклюзивный характер: целями «гиперзвука» становятся мощно укреплённые бункеры, подземные залитые многометровым слоем железобетона арсеналы, центры принятия решений, а также особо ценные системы ПВО — в мае, например, Минобороны РФ отчиталось об уничтожении сразу нескольких ЗРК Patriot в Киеве.