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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В МО РФ рассказали о возможностях Т-80БВМ — самой современной версии легендарного танка
Танк в своём роде, конечно, уникальный. Как БМВ, только БВМ.

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Холодная война, а также гипотетическое место проведения Третьей мировой войны, коим в первую очередь должна была стать центральная Европа, привели к созданию уникальных в своём роде систем вооружений. Одним из них является танк Т-80, история которого насчитывает уже 47 лет и несколько модификаций и модернизаций. Поскольку в зоне специальной военной операции эти танки — в их наиболее современных версиях, конечно же — также применяются, в Минобороны России решили поведать об особенностях и возможностях наиболее глубоко модернизированной «восьмидесятки» — Т-80БВМ.

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Поскольку Т-80 создавался с расчётом на боевые действия в условиях высокой степени урбанизации, то на него устанавливается газотурбинная силовая установка. В случае с Т-80БВМ речь идёт о 1250-сильном двигателе, позволяющем 48-тонному танку разгоняться по шоссе до 80 километров в час и активно действовать в составе мобильных групп. При этом, что примечательно, танк может использоваться и в чудовищно холодных местностях: работоспособность двигателя гарантируется при температуре окружающего воздуха до -50 градусов по Цельсию. Данное обстоятельство, к слову, и стало одной из главных причин, по которым Т-80БМВ был спроектирован, а в 2018 году был принят на вооружение: считается, что следующей территорией, на которой столкнутся мировые сверхдержавы, станет богатая природными ресурсами Арктика.

В качестве основного орудия на Т-80БВМ используется 125-миллиметровая гладкоствольная танковая пушка, позволяющая осуществлять огонь как стандартными снарядами, так и противотанковыми управляемыми ракетами. Оснащается стабилизатором вооружения, позволяющим вести огонь на ходу, наиболее современной российской системой динамической защиты «Реликт», многоканальным прицелом «Сосна-У», прибором наблюдения, тепловизорами, отражающими сигналы наведения противника накидками, а также противодроновым «козырьком», в том числе защищающим от сбрасываемых с коптеров гранат и другой взрывчатки. Последнее, естественно, стало повсеместно применяться на тяжёлой бронетехнике непосредственно в результате опыта проведения СВО.

#россия #украина #боевые действия #танки #промышленность #т-80 #т-80бвм
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