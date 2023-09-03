Топливохранилище — минус. По крайней мере, частично.

Когда специальная военная операция только развивалась, из уст «экспертов» и «аналитиков» звучали заявления о том, что в одночасье будут разбиты нефтеперерабатывающие заводы на Украине, а также все хранилища топлива, используемые для снабжения боевой техники ВСУ. Реальность, как мы знаем, не столь чёрно-белая и примитивная: техника ВСУ, несмотря на то, что ни одного безопасного квадратного миллиметра территории на Украине нет, заправляется «солярой» как ни в чём не бывало, тем самым демонстрируя, что лишить армию энергии (в сути — топлива) — это отнюдь не тривиальная задача. При этом время от времени удары по топливохранилищам всё же наносятся, и свой эффект на боевые действия это, несомненно, оказывает. В частности, сегодня ночью такой удар был нанесён по порту Рени в Одесской области.

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Согласно комментарию Минобороны России, объекты, с помощью которых осуществлялось снабжение военной техники ВСУ топливом, поражены. МО РФ традиционно не отличается щедростью в плане информации, поэтому заниматься уточнением результатов ударов приходится тематическим группам в социальных сетях. С их помощью, в частности, удалось выяснить, что были поражены две цистерны топливохранилища, что, конечно, неприятно, но не критично.

Очевидно, что удары по топливно-энергетическому комплексу необходимо осуществлять регулярно, потому что что такое боевая техника без топлива? Правильно, десятки тонн бесполезного металла каждая.