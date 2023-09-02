Одна из самых современных российских реактивных систем залпового огня.

Трудно назвать вид вооружений и их конкретные модели, которые ещё не принимали участие в специальной военной операции. По большей части, и это давно ни для кого не секрет, текущий конфликт на Украине определяется артиллерией — как ствольной, так и реактивной — и количеством боеприпасов к оной. И вот, сегодня Минобороны России продемонстрировало кадры подготовки и осуществления запуска реактивных снарядов системы «Торнадо-С», представляющей собой одну из самых современных реактивных систем залпового огня российского производства.

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Как отмечает российское оборонное ведомство, «Торнадо-С» оснащены автоматической системой наведения, которая позволяет быстро навестись на цели, осуществить пуск реактивных снарядов, после чего покинуть потенциально опасную зону пуска, по которой может быть осуществлён удар в рамках контрбатарейной борьбы.

«Торнадо-С» примерно соответствует широко «распиаренным» РСЗО HIMARS, которыми в силу массовой утраты собственных артиллерийских систем стали пользоваться ВСУ. «Торнадо-С» имеет схожие характеристики и по дальности удара, и по его мощности, точности, и по накрываемой площади.