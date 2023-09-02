Нет, господин зампред, примирение будет, потому что живём на одном континенте, и деваться некуда.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, который после начала специальной военной операции, а в особенности после того, как много лишнего наговорили и как много пакостей сделали в отношении РФ функционеры из США и Евросоюза, занял прямо-таки избыточно «ястребиную» позицию, в очередной раз резко высказался о представителях коллективного Запада и Украины.

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По словам Медведева, заявления, которые звучат в Киеве и западных столицах, фактически ставят западные страны в когорту пособников небезызвестной идеологии расового превосходства, которая набрала большую популярность в центральной Европе в 1930-х — первой половине 1940-х годов. По мнению зампреда Совбеза России, отношение к руководителям этих государств должно быть таким же, как к руководителям стран Оси в прошлом веке.

В завершение своего опуса Медведев призвал «не предаваться сладким грёзам» о примирении с Западом.

И хотя частично Медведев прав — примирение в обозримой перспективе не просматривается по причине тотального нежелания Запада трезво смотреть на происходящие события — но в конечном счёте этот процесс неминуем: соседям, нравится им это или нет, придётся хотя бы сосуществовать и изображать доброжелательность. Потому что альтернативный ход развития событий никому не нужен. Плавали, знаем.