Если на то, естественно, будет запрос в Минске.

В наше время, да и в обозримой, средне- и долгосрочной перспективах тоже, «Росатом» является ключевым мировым игроком на рынке атомной энергетики: подавляющее большинство (львиная доля) всех новых атомных электростанций в мире возводятся именно им. В Беларуси уже полностью функционирует Белорусская АЭС, и вот, сегодня стало известно, что если Минск проявит соответствующее желание, то «Росатом» с удовольствием реализует проект второй атомной электростанции на территории республики.

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Об этом заявил руководитель офиса «Росатома» в Беларуси Станислав Левицкий. По его словам, госкорпорация будет готова спроектировать и построить вторую атомную электростанцию в Беларуси, но решать, нужно это стране или нет, будет Минск.

Вокруг проекта Белорусской АЭС в своё время кружило множество кривотолков и неоднозначностей. Предполагалось, что избыток производимой электроэнергии Беларусь будет продавать за кордон, но теперь, когда и экономический рост в ЕС становится резко отрицательным, становится очевидно, что развивать промышленность, ключевым питающим ресурсом которой является энергия, необходимо в первую очередь в самой Республике Беларусь.