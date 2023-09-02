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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Украина в очередной раз попыталась атаковать Крымский мост морскими беспилотниками — МО РФ
Это называется навязчивой идеей. Лучше бы таковой было стремление Киева к миру, пока не стало поздно.

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Одержимость киевского руководства громкими заголовками с участием Крымского моста, за которые потом приходится расплачиваться то половиной энергосистемы страны, которую так и не восстановили по причине невозможности осуществления данного процесса без помощи РФ, то всей портовой инфраструктурой, уже давно лишена всяческой логики. Российское руководство неоднократно утверждало, что в настоящее время мост является исключительно гражданским инфраструктурным объектом — все военные грузы к линии боевого соприкосновения перевозятся по сухопутному коридору — и атаки против него являются ни чем иным, как актами террора.

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Тем не менее, навязчивая идея никуда не уходит, и Киев регулярно пытается пробить брешь в обороне Крымского моста, чтобы вновь нанести ему серьёзные повреждения. Пару часов назад была осуществлена очередная такая попытка, о чём сообщило Минобороны России.

Согласно официальной сводке, Киев около 23:15 по московскому времени попытался ударить по Крымскому мосту с использованием «полупогружного безэкипажного катера» — он же морской беспилотник. Патрулями морской беспилотник был своевременно обнаружен и уничтожен.

Обновлено: Спустя два часа Киев предпринял ещё две попытки удара по Крымскому мосту с помощью безэкипажных катеров. Все они были уничтожены и потоплены в Чёрном море. На данном этапе возникает вопрос, откуда эти катера запускаются, если на протяжении полутора месяцев ВС РФ активно уничтожали портовую инфраструктуру Украины вместе с непосредственно местами производства и хранения этих морских дронов?

#россия #украина #боевые действия
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SeTi2019
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Украина в очередной раз попыталась атаковать Крымский мост морским беспилотником — МО РФ
REY_B_
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