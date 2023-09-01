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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Беларусь обвинила Польшу в нарушении воздушного пространства вертолётом Ми-24, Польша отвергает обвинения
Кто прав, кто виноват, разберутся уполномоченные люди.

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Сегодня ближе к вечеру пограничный комитет Беларуси сообщил о том, что польский военный вертолёт Ми-24 нарушил государственную границу, и на предельно малой высоте проник вглубь территории Беларуси на 1 200 метров, после чего выполнил разворот и вернулся обратно. По этому поводу в МИД Беларуси был вызван временный поверенный в делах Польши Войцех Филимонович, которому белорусская сторона предъявила обвинение в инциденте и потребовала разъяснить ситуацию и провести расследование инцидента.

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Любопытно, что Польша отвергает обвинения Беларуси, и даже заявляет о лжи и провокации со стороны Минска. Зачем Минску это надо, вопрос открытый, поэтому бытует мнение, что Польша просто не может спокойно признать зафиксированный на видео факт нарушения своим вертолётом белорусского воздушного пространства.

В любом случае, разбираться будут, но не стоит полагать, что из-за столь незначительного инцидента произойдёт что бы то ни было непоправимое.

#политика #польша #беларусь #белоруссия
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