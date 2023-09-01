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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Белом доме в очередной раз заявили, что не поощряют ударов ВСУ по территории России
Объясните господину Кирби кто-нибудь, что конфликт идёт на территории России.

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Весь текущий конфликт на Украине — это в значительной степени менеджмент эскалации. Масштабировать этот конфликт до немыслимого уровня можно в одночасье, но как на это отреагируют третьи страны? Собственно, и Россия, и США через свою прокси в лице Украины прощупывают почву, не делая резких движений. Поэтому когда протеже Вашингтона в Киеве позволяют себе вольности, например, обстрелы международно признанных территорий России, то в Белом доме каждый раз заявляют о том, что не поддерживают эти действия украинского военно-политического руководства.

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Вот и сегодня в рамках брифинга представитель Белого дома и координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби в очередной раз отметил, что США не поддерживают и не поощряют ударов вглубь территории России.

Следует понимать, что артиллерийские обстрелы прифронтовых регионов и беспилотные удары вглубь территории РФ случаются практически каждый день и по несколько раз. В большинстве случаев удары теми же беспилотниками обходятся без последствий, поскольку перехватываются системами ПВО и РЭБ, но иногда некоторая их часть прорывается или же запускается непосредственно с территории России, из-за чего порой происходят стыдные вещи.

#россия #украина #сша #боевые действия
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