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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава ГУР МО Украины уточнил, откуда запускались БПЛА, ударившие по аэропорту в Пскове
Итогом этого удара, если что, стали два сгоревших дотла Ил-76, и ещё два — повреждены.

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На днях по аэропорту в Псковской области был совершён налёт БПЛА. Большую часть дронов удалось сбить средствами ПВО или подавить средствами радиоэлектронной борьбы, но часть неизбежно прорвалась, в результате чего были полностью уничтожены два военно-транспортных самолёта Ил-76, и ещё два Ил-76 имеют видимые повреждения в верхней части фюзеляжа. Соответствующие спутниковые снимки, опубликованные работающими в интересах Украины западными занимающимися их созданием компаниями, уже разлетелись по Сети.

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На сегодняшний день главный вопрос заключается в том, как этим БПЛА удалось преодолеть расстояние примерно в 700 километров от ближайшей точки границы Украины, не встретив по пути сопротивление. И ответ на этот вопрос, по крайней мере, если верить начальнику Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кириллу Буданову, предельно прост: беспилотники запускались с территории России. Причём, скорее всего, в непосредственной близости от аэропорта.

Вообще, перед нами один из редких случаев, когда заявление Буданова правдоподобно: практически все беспилотники, которые действительно смогли что-то повредить на территории России — будь то военно-транспортный самолёт или же остекление в небоскребё в Москве — все они запускались непосредственно с российской территории силами либо украинских агентов, проникших в страну под видом беженцев, либо силами «сочувствующих», которых, к сожалению, всё ещё огромное количество.

#россия #украина #боевые действия
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