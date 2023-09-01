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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Шойгу на встрече с главой МИД Турции назвал условие, при котором будет возобновлена зерновая сделка
Условие всем было известно с первого дня действия этой «сделки».

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Перед встречей президентов России и Турции, которая назначена на 4 сентября в Сочи, переговоры прошли между главой МИД Турции Хаканом Фиданом и главой МО РФ Сергеем Шойгу. Обсуждалась не только ситуация в Сирии, но и так называемая зерновая сделка, одним из ключевых выгодоприобретателей от которой была именно Турция.

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Как известно, сделка заключалась с расчётом на то, что коллективный Запад фактически смягчит санкционное давление на Россию, переподключив «Россельхозбанк» к системе SWIFT, а также сняв запрет на поставки сельхозтехники и запчастей к ней. Были и другие пункты, и, как мы прекрасно знаем, ни по одному из них российская часть уговора Западом не была выполнена. Как итог, с 19 июля зерновая сделка не действует, а чтобы Киев не поставлял зерно в обход РФ, по портовой инфраструктуре наносились сокрушительные ракетные и беспилотные удары.

Тем не менее, в Анкаре ещё теплится надежда на возобновление зерновой сделки, и остудить эти надежды сегодня пришлось Шойгу. По словам главы российского оборонного ведомства, зерновая сделка может быть продлена только в том случае, если будут выполнены все российские условия.

Пока что желания выполнять российские условия на Западе нет. Ну, а на нет и суда нет.

#россия #политика #турция #зерновая сделка
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