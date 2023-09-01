За неделю было осуществлено 5 (пять) массированных ракетных ударов.

Иногда в Минобороны происходят необходимые изменения в плане освещения хода ведения специальной военной операции. Например, практически каждый день по территории Украины осуществляются массированные ракетные и беспилотные удары, о которых на следующий день в официальной сводке МО РФ либо «сухой» материал в духе «цель удара достигнута» без какой бы то ни было конкретики, либо вообще «игнор» произошедшего. Что ж, сегодня в российском оборонном ведомстве решили исправиться и отчитались сразу о том, чего удалось добиться за неделю ударов с 25 августа по 1 сентября включительно.

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За неделю ВС РФ нанесли пять ракетных и беспилотных ударов по целям на Украине. География этих ударов включала в себя практически всю территорию страны, да и результаты впечатляющие. Согласно официальной сводке МО РФ, удары наносились по пунктам управления ВСУ, центрам радио и радиотехнической разведки, объектам портовой инфраструктуры, арсеналам, аэродромам и местам хранения переданных Запада вооружений.

В результате ударов управление стратегической системой радиопомех ВСУ нарушено, были уничтожены цеха, на которых осуществлялись сборки безэкипажных катеров («морских беспилотников»), уничтожены комплексы ПВО, РСЗО, многочисленная бронетехника и переданные с Запада авиационные средства поражения.

Необходимо отметить, что в сводке не содержится информации об уничтожении непосредственно носителей авиационных средств поражения — самолётов. Данный ребус уже давно решён с помощью западной прессы, которой всё разболтали украинские военные: поскольку вся натовская разведка сейчас работает в интересах Киева и ВСУ, то о пусках российских ракет на Украине знают за несколько часов до того, как они, собственно, осуществлены. Так что у Киева каждый раз есть несколько часов на то, чтобы подготовить самолёты к взлёту и перебазированию подальше от аэродромов, которые, согласно натовской разведке, обозначены как цели российских ракетных ударов.