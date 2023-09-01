Дальше — больше.

К сожалению, так уж распорядилась судьба, что дружить с Россией страны Запада готовы только в том случае, если их к этому принуждает давящий им на шею сапог русского солдата. История в этом плане не меняется, разве что она развивается циклично. О дружбе пока даже речи быть не может, поскольку цикл находится на этапе холодной вражды с использованием прокси-конфликтов, и чтобы избежать возможного нарушения этого цикла не в свою пользу, приходится оскаливаться.

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Одним из наиболее действенных оскалов является демонстрация оружия массового поражения. Возможности стратегического ракетного комплекса РС-28 «Сармат», неофициально на Западе прозванного «Сатаной-2» по аналогии с ракетным комплексом «Воевода» («Сатана»), кому это действительно нужно, прекрасно известны, и вот, сегодня глава «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил о том, что «Сармат» встал на боевое дежурство.

В детали Борисов, естественно, вдаваться не стал. Напомним, что РС-28 «Сармат» это межконтинентальная баллистическая ракета с разделяющейся головной частью с блоками индивидуального наведения, составляющая наземный компонент российской ядерной триады. Разрабатывалась как замена «Воеводе» и способна поражать объекты в любой точке земного шара. Серийное производство началось летом прошлого года.