Каких ещё новых? Этим бы остаться в строю.

Параллельная реальность, в которой нравится существовать никем не избранному, а значит, нелегитимному наднациональному европейскому руководству, откладывает свой отпечаток на проводимую ЕС политику. Так, сегодня глава Евродипломатии Жозеп Боррель, будто забыв, в каком состоянии сейчас находится Евросоюз, в рамках встречи глав МИД стран ЕС призвал готовиться к принятию десяти новых государств в состав данного объединения. Ранее глава Евросовета Шарль Мишель призвал ЕС быть готовым к приёму в свой состав новых государств к 2030 году.

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Примечательно, что Боррель отдаёт себе отчёт в том, что многим, если не всем новым членам Евросоюза потребуется колоссальная помощь, чтобы развиться до стандартов ЕС. А это значит что? Правильно, страны-доноры должны продолжать недоедать, чтобы за их счёт, ничего при этом не делая, жили младочлены Евросоюза.

Сдюжат ли спины немецких, французских и итальянских работяг тянуть на своих горбах столь тяжёлую ношу, вопрос не просто открытый — он настежь распахнутый.