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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава Евродипломатии заявил, что ЕС из всех мирных планов по Украине рассматривает только «формулу Зеленского»
Рассматривать-то можно. Но всё равно этот вопрос в конечном счёте надо будет решать с РФ напрямую. Если Москва того пожелает, конечно.

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В коллективном Западе по необъяснимым, не имеющим под собой никаких оснований причинам и впрямь свято верят в то, что на дворе середина—вторая половина XX века, что они цветущий сад, а вокруг джунгли, с которыми и общаться-то не стоит. Политика заведомо проигрышная, поскольку общаться придётся — и это в первую очередь в интересах Запада. Пока что, впрочем, такого рвения в Брюсселе, Лондоне и Вашингтоне не наблюдается. Наоборот: Запад продолжает нашпиговывать Украину оружием и деньгами, параллельно отвергая любые мирные инициативы, кроме заведомо невыполнимой и абсурдной по своему содержанию «формулы Зеленского», а сути требующей от России попросту капитулировать.

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Сегодня об этом в очередной раз решил напомнить глава Евродипломатии Жозеп Боррель. По его словам, «формула/план Зеленского» — это единственный мирный план, который всерьёз обсуждается «на международной арене». Боррель отметил, что существует масса других мирных планов за авторством государств Глобального Юга, но на данном этапе ни один из них не обсуждался.

На самом деле, непонятно, что и как страны Запада собираются обсуждать без России как ключевой стороны в этом конфликте. Договариваться об архитектуре европейской безопасности в любом случае придётся: не при текущих европейских «элитах», так при других, и как-то после всего, что сотворил Запад за последние полтора года, пытаться наладить сосуществование с Россией тоже придётся. РФ, в свою очередь, неоднократно отмечала, что путь к миру на Украине начинается с немедленного прекращения поставок вооружений Киеву. И по-другому не будет.

#россия #украина #политика #боевые действия #евросоюз
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