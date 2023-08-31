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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Пожилые немецкие танкисты были привлечены к обучению солдат ВСУ управлению танками Leopard 1
Танк настолько стар, что знакомых с ним молодых специалистов попросту нет.

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В западной прессе каждый день что ни статья — то повод если не улыбнуться, то как минимум задуматься о реальной боеготовности армий стран-членов НАТО за вычетом США. Как известно, Германия отправила на Украину не только два—три десятка современных танков Leopard 2, но и порядка сотни морально устаревших танков Leopard 1. Поскольку опыта управления данной техникой у ВСУ, по понятным причинам, не было, сначала украинским танкистам пришлось пройти курс обучения. И вот на этом моменте начинается самое интересное.

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Как сообщает издание The New York Times, в Германии целой эпопеей стал поиск тех, кто могут обучить экипажи управлению танками Leopard 1. Дело в том, что в самой Германии этот танк давно считается морально устаревшим, и в последний раз обучение немецких танкистов управлению этой техникой проходило аж в 2000 году.

В итоге Германии пришлось выкручиваться: для обучения ВСУ были привлечены военнослужащие армий Нидерландов и Дании, где танки Leopard 1 применялись дольше, чем в Германии. Кроме того, со своей основной работы были сняты уже пожилые немецкие танкисты, проходившие обучение на Leopard 1 ещё в 1980-х и 1990-х.

В статье уточняется, что несмотря на то, что Leopard 1 — старый танк, он всё ещё эффективен. Что касается Leopard 2, то их и в самой немецкой армии-то не хватает, поэтому те пара десятков единиц, что были переданы ВСУ и уже были подбиты на линии боевого соприкосновения, изымались непосредственно из действующих военных частей.

#россия #украина #боевые действия #германия #танки #leopard 1
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