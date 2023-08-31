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Редакция
События в мире Михаил Андреев
МИД Венгрии потребовал ЕС и Украину отчитаться о расходовании десятков миллиардов евро, которые были выделены Киеву
А до тех пор будет блокировать обсуждение вопросов дальнейшего финансирования Киева.

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Не секрет, что совокупная военная и финансовая помощь Украине со стороны коллективного Запада с февраля 2022 года давно уже перевалила за сотню миллиардов долларов/евро и приближается к 150 миллиардам. Деньги расходуются на искусственное жизнеобеспечение украинского государства, на поставки оружия, зарплаты бюджетникам и военным, в общем, на всё, поскольку Украина как государство фактически перестало существовать и держится исключительно на западном «аппарате ИВЛ».

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Учитывая, что в США и Европе и без Украины хватает циклопических проблем, решению которых десятки и сотни миллиардов долларов и евро отнюдь не повредят, некоторые реалистично настроенные политики всячески блокируют дальнейшую помощь Киеву. В случае с Евросоюзом это пока только Венгрия, руководство которой не боится задавать Еврокомиссии неудобные вопросы и требовать Киев отчитаться о расходовании уже ранее выделенных средств.

В частности, глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал ЕС и Украину подробно отчитаться о том, на что и когда были израсходованы уже ранее выделенные Киеву 50—70 миллиардов евро. Пока соответствующий отчёт не будет получен, в Будапеште будут препятствовать дополнительному финансированию Украины.

Отметим, что политическое руководство Венгрии максимально трезво оценивает ситуацию и препятствует дальнейшему финансированию Киева потому, что эти действия только затягивают конфликт, от которого в первую и, пожалуй, в последнюю очередь страдает именно Украина. В Будапеште считают необходимым договариваться с Москвой, поскольку без учёта мнения России данный конфликт потушить в принципе невозможно. А этот конфликт, как на днях справедливо отметил премьер Венгрии Виктор Орбан, не только и не столько про Украину, сколько про необходимость создания новой архитектуры безопасности в Европе — с учётом мнения России, естественно.

#россия #украина #боевые действия #экономика #евросоюз #венгрия
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