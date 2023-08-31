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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Финляндии после вступления в НАТО решили провести массовую инвентаризацию бомбоубежищ
Ради этого стоило отказываться от нейтралитета и вступать в НАТО, становясь не более чем одной из целей для российского ядерного оружия.

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Для чего государства вступают в альянсы? С теоретической точки зрения, для объединения своих потенциалов перед лицом более мощного государства, дабы сравняться с его потенциалом и, тем самым, обезопасить себя от посягательств на собственный суверенитет. Но это в теории. На практике в наши дни государства, а точнее, его граждан, никто не спрашивает, вступать в альянс, прерывая десятилетия, а в отдельных случаях и столетия нейтралитета, или не вступать. Марионеточные «элиты» делают то, что им приказывают, и именно этим вызвано недавнее вступление Финляндии в НАТО с последующим неизбежным приёмом туда Швеции.

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Источник изображения: YouTube-канал Julikalife VLOG.

При всём этом в Хельсинки понимают, что десятилетия спокойной жизни, когда можно было сотрудничать и с Европой, и с Россией, после этого окончены: будучи страной-членом НАТО, на Финляндию автоматически в случае чего будут направлены российские средства доставки ядерного оружия. По такому поводу в этой скандинавской стране решили провести массовую инвентаризацию бомбоубежищ, о чём стало известно из отчёта министерства внутренних дел Финляндии.

Согласно отчёту, инвентаризация уже проведена, и в её рамках были проверены свыше пятидесяти тысяч объектов укрытия, способных в случае чего принять почти всё население Финляндии. За десятилетия нейтралитета и отсутствия угроз бомбоубежища обветшали и требуют дорогостоящего ремонта. Тем не менее, по официальной статистике, 83 % из них даже сегодня способны защитить население от радиации, а 90 % — от бомбардировок конвенциональным вооружением.

#психиатрия #финляндия
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