Все 33 автомобиля уже проданы, очередь не занимайте.

Итальянский автомобильный бренд Alfa Romeo представил 33 Stradale — лимитированную модель спорткара, при проработке дизайна которого конструкторы вдохновлялись внешним видом одноимённой модели 1967 года. Актуальная версия Alfa Romeo 33 Stradale будет поставляться на рынок как с бензиновой, так и с электрической силовыми установками.

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Западные автомобильные критики утверждают, что углепластиковый монокок и шасси с двойными поперечными рычагами позаимствованы у другого суперкара — Maserati MC20. А вот уже внешний вид, салон и бензиновый двигатель у Alfa Romeo 33 Stradale собственной разработки.

В случае с Alfa Romeo 33 Stradale обывателя больше всего удивят два обстоятельства. Во-первых, это действительно невообразимая лимитированность авто — производитель намерен выпустить только 33 экземпляра. Сколько там будет бензиновых версий, а сколько электрических — пока непонятно. Цена одного болида составляет около 2 млн евро, но в зависимости от индивидуальных запросов покупателя по части установки дополнительных опций она может измениться в сторону увеличения. Во-вторых, все 33 версии уже распроданы, новых моделей 33 Stradale пока можно не ждать.

Производство Alfa Romeo 33 Stadale (разумеется, ручной сборки) поручено опытному итальянскому кузовному ателье Touring Superleggera. Автомобильный бренд позаботился о том, чтобы новинка получила абсолютно новый салон с ярко выраженной «аналоговой эстетикой». То есть, физических кнопок и тумблеров из металла тут будет действительно немало. Часть из них находится на центральной консоли, что только добавляет салону несколько очков «ретроградности».

Панель приборов электронная, но в стандартном режиме она показывает скорость и количество оборотов двигателя с помощью нарисованных стрелок. А вот мультимедийного экрана нету вовсе — предполагается, что на огромной скорости водителю будет не до возни с настройками мультимедиа.

Бензиновая версия 33 Stradale получила 3,0-литровый битурбированный мотор V6 мощностью свыше 620 л.с. В паре с таким агрегатом будет работать 8-ступенчатый «автомат» DCT (с двумя сцеплениями) с электронным управлением. От 0 до 100 км/ч болит разгоняется менее чем за 3 секунды, максимальная скорость — 333 км/ч.

Все 33 экземпляра получат мощные перфорированные дисковые карбон-керамические тормоза Brembo с 6-поршневыми суппортами спереди и 4-поршневыми сзади. Размерность штатных шин — 245/35 R 20 спереди и 305/30 R 20 сзади. Снаряжённая масса бензиновой версии — около 1500 кг, электрической — 2100 кг.

Электрический Alfa Romeo 33 Stradale является полноприводным, количество электромоторов пока не объявлено, максимальная совокупная мощность силовой установки превышает 750 л.с. Ёмкость 800-вольтовой батареи — 102 кВт·ч (из них потребителю доступны 90 кВт·ч), запас хода на одной зарядке — 450 км по циклу WLTP. До 100 км/ч электрический Alfa Romeo 33 Stradale, как и бензиновый, разгоняется менее чем за 3 с, максимальная скорость— 310 км/ч.

Объявлено, что первый экземпляр Alfa Romeo 33 Stradale будет отгружен клиенту в декабре 2024 года, производство всех 33 моделей будет завершено только в 2026 году.