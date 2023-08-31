Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Alfa Romeo представила лимитированный спорткар 33 Stradale, который будет собираться вручную
Все 33 автомобиля уже проданы, очередь не занимайте.

реклама

Итальянский автомобильный бренд Alfa Romeo представил 33 Stradale — лимитированную модель спорткара, при проработке дизайна которого конструкторы вдохновлялись внешним видом одноимённой модели 1967 года. Актуальная версия Alfa Romeo 33 Stradale будет поставляться на рынок как с бензиновой, так и с электрической силовыми установками.

реклама

Западные автомобильные критики утверждают, что углепластиковый монокок и шасси с двойными поперечными рычагами позаимствованы у другого суперкара — Maserati MC20. А вот уже внешний вид, салон и бензиновый двигатель у Alfa Romeo 33 Stradale собственной разработки.

В случае с Alfa Romeo 33 Stradale обывателя больше всего удивят два обстоятельства. Во-первых, это действительно невообразимая лимитированность авто — производитель намерен выпустить только 33 экземпляра. Сколько там будет бензиновых версий, а сколько электрических — пока непонятно. Цена одного болида составляет около 2 млн евро, но в зависимости от индивидуальных запросов покупателя по части установки дополнительных опций она может измениться в сторону увеличения. Во-вторых, все 33 версии уже распроданы, новых моделей 33 Stradale пока можно не ждать.

Производство Alfa Romeo 33 Stadale (разумеется, ручной сборки) поручено опытному итальянскому кузовному ателье Touring Superleggera. Автомобильный бренд позаботился о том, чтобы новинка получила абсолютно новый салон с ярко выраженной «аналоговой эстетикой». То есть, физических кнопок и тумблеров из металла тут будет действительно немало. Часть из них находится на центральной консоли, что только добавляет салону несколько очков «ретроградности».

Панель приборов электронная, но в стандартном режиме она показывает скорость и количество оборотов двигателя с помощью нарисованных стрелок. А вот мультимедийного экрана нету вовсе — предполагается, что на огромной скорости водителю будет не до возни с настройками мультимедиа.

Бензиновая версия 33 Stradale получила 3,0-литровый битурбированный мотор V6 мощностью свыше 620 л.с. В паре с таким агрегатом будет работать 8-ступенчатый «автомат» DCT (с двумя сцеплениями) с электронным управлением. От 0 до 100 км/ч болит разгоняется менее чем за 3 секунды, максимальная скорость — 333 км/ч.

Все 33 экземпляра получат мощные перфорированные дисковые карбон-керамические тормоза Brembo с 6-поршневыми суппортами спереди и 4-поршневыми сзади. Размерность штатных шин — 245/35 R 20 спереди и 305/30 R 20 сзади. Снаряжённая масса бензиновой версии — около 1500 кг, электрической — 2100 кг.

Электрический Alfa Romeo 33 Stradale является полноприводным, количество электромоторов пока не объявлено, максимальная совокупная мощность силовой установки превышает 750 л.с. Ёмкость 800-вольтовой батареи — 102 кВт·ч (из них потребителю доступны 90 кВт·ч), запас хода на одной зарядке — 450 км по циклу WLTP. До 100 км/ч электрический Alfa Romeo 33 Stradale, как и бензиновый, разгоняется менее чем за 3 с, максимальная скорость— 310 км/ч.

Объявлено, что первый экземпляр Alfa Romeo 33 Stradale будет отгружен клиенту в декабре 2024 года, производство всех 33 моделей будет завершено только в 2026 году.

#автомобили
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В России поднялись цены почти на все автомобили Lada
Официально представлен Volkswagen Passat B9: намного больше B8, только в «универсале», дизельные версии остались
Компактный китайский кроссовер Jaecoo J7 выходит на российский рынок — есть информация по комплектациям
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Первый в космосе: МиГ-25 покорил безвоздушное пространство поднявшись на рекордные 37 650 м
15
Собираем топовый игровой ПК для мажоров за 864000 рублей с выбором самых лучших комплектующих
43
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 55 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Август)
9
Armored Core VI: Fires of Rubicon: очередной "соулслайк" от компании FromSoftware
+
Почему "Запорожец" так и не стал народным автомобилем в СССР
10
ТОП-12 мифов об оперативной памяти для компьютеров
14
О надежности F-35
4
Развеиваем миф о дешевизне Xbox series S
26
Условия жизни на Украине все больше напоминают новую форму рабства — Аль-Маядин
26
Почему США не торопятся снимать с вооружения проблемный конвертоплан V-22 Osprey
6

Сейчас обсуждают

glavhyilo
16:09
украина осталась в 90-х в этом веке и вот он результат.А Россия благодоря Путину смогла из 90-х выбраться в этом веке,я это всё сам видел без интернетов.
В сентябре Motorola представит смартфоны Moto G54 5G и Moto G84 5G
Лев корл
16:08
Как обладатель не самого частого имени (не прямо редкого но средней редкости) скажу что присутствует какая - то выделяемость "беловоронность" в обществе. Если остальные там Саши Сережи Андрюши раствор...
В Кемерово супруги назвали сына Гарри Поттером
Truth Seeker
16:07
Путин как приемник Ельцина и Горбачева продолжает их дело по развалу страны
В сентябре Motorola представит смартфоны Moto G54 5G и Moto G84 5G
Салих Челик
16:05
Хорош.
ТОП-12 мифов об оперативной памяти для компьютеров
Лев корл
16:05
Гарик Потный)))))
В Кемерово супруги назвали сына Гарри Поттером
valderm
16:02
брать память нужно исходя из спецификации проца - какую по максу поддерживает, такую и ставить... а ставить более скоростную - ну если кому деньги девать больше некуда и есть время на заморочки с наст...
ТОП-12 мифов об оперативной памяти для компьютеров
glavhyilo
16:01
Путин спас Россию в этом веке,в 1998г уже думали хана России будет.Я в нулевых оборонку России поднимал и Путина тоже видел тогда и не по телевизору.
В сентябре Motorola представит смартфоны Moto G54 5G и Moto G84 5G
Kiler
16:01
Я у Лёхи на хате
ТОП-12 мифов об оперативной памяти для компьютеров
DANYNAFIG
16:01
Лизка похоже от этой новости уйдёт в запой , амудефаны в дипресняк :D
Intel представляет 8-ядерный процессор с 528 потоками и оптическими межсоединениями
glavhyilo
15:59
горбач СССР развалил,а ельцин Россию потом добил в 90-х
В сентябре Motorola представит смартфоны Moto G54 5G и Moto G84 5G
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем