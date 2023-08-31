Пока что же Россия, отметил Зеленский, доминирует в небе.

Чем дольше идёт вооружённый конфликт на Украине, чем больше техники теряют ВСУ, тем, как ни странно, не больше в Киеве желание наконец-то закончить эти боевые действия на любых условиях, лишь бы дальнейшего уничтожения страны не происходило, а ровно наоборот — тем больше аппетиты политического руководства Украины касательно западных систем вооружений. Не так давно Зеленскому удалось выбить из 19 датских (и то, до конца года Киеву передадут только шесть из них) и неизвестное количество нидерландских истребителей F-16. Однако все понимают, что этого критически мало, и такое количество даже минимально не повлияет не то что на стратегический уровень данного конфликта — даже на тактический.

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Понимают это, как ни странно, и в Киеве, поэтому сегодня Зеленский в интервью очередному западному изданию заявил, что Украине необходимо 160 самолётов, чтобы побороть тотальное доминирование России в воздухе.

И хотя это всё звучит красиво, выражение лица, с которым Зеленский озвучивает данные цифры, говорит само за себя: столько самолётов Украина не получит, да и в целом вектор движения конфликта всем понятен.

Напомним, что председатель Объединённого комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли отмечал, что для того чтобы обеспечить Украине паритет с Россией в плане воздушной техники, Киеву необходимо передать порядка тысячи единиц различных самолётов. Реалистичность этого сценария, пожалуй, не нужно описывать.