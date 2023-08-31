Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Кремле заявили, что Горбачёв оставил «значительный след» в истории России
Хорошо, что хотя бы не стали уточнять, что это был за след, оставив это дело гражданам.

реклама

Трудно без подготовки назвать более неоднозначную политическую фигуру в истории России, чем Михаил Горбачёв. Во-первых, период его деятельности на посту главы государства, в исторической, естественно, перспективе, имел место совсем недавно, поэтому воспоминания у значительной части граждан РФ ещё относительно свежи. Во-вторых, именно на Горбачёва пришлась политика односторонних политических и геополитических уступок со стороны СССР перед коллективным Западом, итоги которых нам приходится разгребать и по сей день, в том числе и с использованием военной силы. Наконец, трудно сказать, напрямую ли Горбачёв виноват в коллапсе Советского Союза или же этот процесс к тому моменту носил уже системный характер, но дезинтеграция государства пришлась именно на его период руководства страной, а из песни слов, как говорится, не выкинешь.

реклама

Тем не менее, в историю России, какое название бы она ни носила, Горбачёв, однозначно, вошёл, и о том, что первый и последний президент СССР «оставил значительный след» в истории страны, заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Стоит отметить, что Песков сказал именно об оставлении Горбачёвым «значительного следа» в истории России — пресс-секретарь не стал упоминать, какого цвета этот след, чем и на чём был оставлен, тем самым предложив гражданам самим для себя решить, какова роль последнего руководителя советского государства в истории России.

#россия #политика #история #ссср
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Американский журналист Такер Карлсон опасается, что США могут развязать горячую войну с Россией
В МТС заявили, что контактируют с ФАС касательно жалоб на платную раздачу трафика
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Первый в космосе: МиГ-25 покорил безвоздушное пространство поднявшись на рекордные 37 650 м
15
Собираем топовый игровой ПК для мажоров за 864000 рублей с выбором самых лучших комплектующих
43
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 55 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Август)
9
Armored Core VI: Fires of Rubicon: очередной "соулслайк" от компании FromSoftware
+
Почему "Запорожец" так и не стал народным автомобилем в СССР
10
ТОП-12 мифов об оперативной памяти для компьютеров
10
О надежности F-35
4
Развеиваем миф о дешевизне Xbox series S
26
Условия жизни на Украине все больше напоминают новую форму рабства — Аль-Маядин
26
Почему США не торопятся снимать с вооружения проблемный конвертоплан V-22 Osprey
6

Сейчас обсуждают

Alexbatz
15:34
С бандитами не надо любезничать. Американцы наделившие себя властью мирового властелина творят что хотят. Как они так и с ними надо. Поэтому, не паримся - вперёд и с песней.
Российские пользователи перестали покупать лицензионную Windows – продажи обвалились в 10 раз
dimon_volkov
15:30
И эту разницу уже никак не сократить - достигнут предел. Дальше только удешевление посредством перехода с TLC на QLC итд, а это, в сотни раз сокращает срок службы, стойкость к перезаписи и надёжность ...
Пользователи неохотно отказываются от HDD, а дорогие SSD покупают единицы – статистика EaseUS
Владимир Шорин
15:25
В день релиза и на пк играть нынче стоит 59,99
Развеиваем миф о дешевизне Xbox series S
Midnight Sun
15:19
То есть МиГ - это заслуга СССР, а Ан-225 - это самостийная Украина. Все понятно.
Первый в космосе: МиГ-25 покорил безвоздушное пространство поднявшись на рекордные 37 650 м
Артём Николаев
15:19
Тут все, кто не рвёт тельняшки на груди, тот хохол. Примерно как у хохлов невроз на тему агентов Кремля, разница только в цвете флага.
Условия жизни на Украине все больше напоминают новую форму рабства — Аль-Маядин
Вячеслав Безруков
15:17
Круто,4 накопителя по 60 тб с дублированием будут идеальны по надежности и вместят все что я могу скачать вообще)
Samsung представила SSD на 256 Тб и задумывается о создании петабайтных твердотельных накопителях
Fatronix
15:17
Вы пишите выше:"а среднее как раз в тех рамках которые указаны в ТХ." и тут снова:"вы же постоянно рисуете фейковое высокое среднее" Память видно короткая у вас. Вот когда будут доказательства фейково...
Измеряем энергопотребление видеокарт AMD — AMD Radeon RX 6950 XT Desktop Graphics Card
Артём Николаев
15:14
Ну да, пивас в наливайке есть, горячая вода есть, телик показывает. О чём ещё мечтать.
В Украине хотят приравнять коррупцию к госизмене
glavhyilo
15:13
похеру уже на европы давно
В Украине хотят приравнять коррупцию к госизмене
Дима Куликов
15:13
AeroCool Ksac. Полит ваш Комп в Ass)
Развеиваем миф о дешевизне Xbox series S
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем