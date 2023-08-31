Хорошо, что хотя бы не стали уточнять, что это был за след, оставив это дело гражданам.

Трудно без подготовки назвать более неоднозначную политическую фигуру в истории России, чем Михаил Горбачёв. Во-первых, период его деятельности на посту главы государства, в исторической, естественно, перспективе, имел место совсем недавно, поэтому воспоминания у значительной части граждан РФ ещё относительно свежи. Во-вторых, именно на Горбачёва пришлась политика односторонних политических и геополитических уступок со стороны СССР перед коллективным Западом, итоги которых нам приходится разгребать и по сей день, в том числе и с использованием военной силы. Наконец, трудно сказать, напрямую ли Горбачёв виноват в коллапсе Советского Союза или же этот процесс к тому моменту носил уже системный характер, но дезинтеграция государства пришлась именно на его период руководства страной, а из песни слов, как говорится, не выкинешь.

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Тем не менее, в историю России, какое название бы она ни носила, Горбачёв, однозначно, вошёл, и о том, что первый и последний президент СССР «оставил значительный след» в истории страны, заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Стоит отметить, что Песков сказал именно об оставлении Горбачёвым «значительного следа» в истории России — пресс-секретарь не стал упоминать, какого цвета этот след, чем и на чём был оставлен, тем самым предложив гражданам самим для себя решить, какова роль последнего руководителя советского государства в истории России.