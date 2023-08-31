Это ещё один суббренд Chery, если что.

Китайский автомобильный суббренд Jaecoo (следует читать как «джейку») компании Chery собирается в ближайшем будущем заявить о себе на российском рынке. Данный суббренд сначала выведет в РФ компактный кроссовер Jaecoo J7, который может быть оснащён как передним, так и полным приводом.

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Чуть ранее мы писали ещё про одно имя в копилке Chery — суббренд Omoda. Так вот, Jaecoo по принятому головной организацией ранжированию находится выше «околопремиальной» Omoda, но ниже Exeed.

Jaecoo J7 — это разновидность кроссовера Chery Explore 06, который совсем недавно вышел на китайский рынок. Продажи нового автомобиля должны начаться в РФ в конце сентября, цены на них пока не установлены.

Длина нового кроссовера составляет 4500 мм, ширина — 1865 мм, высота — 1680 мм, колёсная база — 2672 мм. Дорожный просвет у переднеприводной версии составляет 196 мм, у полноприводной — 186 мм. Объём багажника — 412 литров, если сложить сиденья заднего ряда, то 1332 литра.

Jaecoo J7 будет оснащаться 1,6-литровым бензиновым турбомотором с заводским индексом SQRF4J16. Его отличительная особенность — это возможность заправляться 92-м бензином. Мощность — 186 л.с. при 275 Нм крутящего момента. Коробка передач — 7-ступенчатый «автомат» типа DCT с двумя сцеплениями. Полноприводная версия разгонятся от 0 до 100 км/ч за 8,9 секунды, переднеприводная — за 9,4 секунды. Максимальная скорость для обоих вариантов ограничена на отметке 180 км/ч.

Jaecoo J7 будет продаваться в России в четырёх комплектациях: Lifestyle, Ultimate, Active и Supreme. Базовая версия Lifestyle получит обивку салона из экокожи, двухзонный «климат», подогрев передних и задних сидений, обогрев руля и лобового стекла, вентилацию кресла водителя, 10,25-дюймовую экран приборной панели, 13,2-дюймовый мультимедийный экран, аудиосистему с шестью динамиками, беспроводную зарядку и другие опции. Набор электронных ассистентов, круиз-контроль, 18-дюймовые литые диски и набор фронтальных, боковых и оконных подушек безопасности тоже имеется.

Комплектация Ultimate получит весь набор Lifestyle плюс панорамную стеклянную крышу с люком, коленную подушку безопасности для водителя, 14,8-дюймовый мультимедийный экран, аудиосистему на 8 динамиков, адаптивный «круиз», систему автоматическую аварийного торможения, а также систему распознавания дорожных знаков, систему удержания в полосе и другие полезные ассистенты.

Описать комплектации Active и Supreme очень просто — это как Lifestyle и Ultimate, но только с полным приводом. На сегодняшний день Jaecoo ещё не объявлял точных цен на кроссовер J7, но сделает это, по всей видимости, в ближайшем будущем.