Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Компактный китайский кроссовер Jaecoo J7 выходит на российский рынок — есть информация по комплектациям
Это ещё один суббренд Chery, если что.

реклама

Китайский автомобильный суббренд Jaecoo (следует читать как «джейку») компании Chery собирается в ближайшем будущем заявить о себе на российском рынке. Данный суббренд сначала выведет в РФ компактный кроссовер Jaecoo J7, который может быть оснащён как передним, так и полным приводом.

реклама

Чуть ранее мы писали ещё про одно имя в копилке Chery — суббренд Omoda. Так вот, Jaecoo по принятому головной организацией ранжированию находится выше «околопремиальной» Omoda, но ниже Exeed.

Jaecoo J7 — это разновидность кроссовера Chery Explore 06, который совсем недавно вышел на китайский рынок. Продажи нового автомобиля должны начаться в РФ в конце сентября, цены на них пока не установлены.

Длина нового кроссовера составляет 4500 мм, ширина — 1865 мм, высота — 1680 мм, колёсная база — 2672 мм. Дорожный просвет у переднеприводной версии составляет 196 мм, у полноприводной — 186 мм. Объём багажника — 412 литров, если сложить сиденья заднего ряда, то 1332 литра.

Jaecoo J7 будет оснащаться 1,6-литровым бензиновым турбомотором с заводским индексом SQRF4J16. Его отличительная особенность — это возможность заправляться 92-м бензином. Мощность — 186 л.с. при 275 Нм крутящего момента. Коробка передач — 7-ступенчатый «автомат» типа DCT с двумя сцеплениями. Полноприводная версия разгонятся от 0 до 100 км/ч за 8,9 секунды, переднеприводная — за 9,4 секунды. Максимальная скорость для обоих вариантов ограничена на отметке 180 км/ч.

Jaecoo J7 будет продаваться в России в четырёх комплектациях: Lifestyle, Ultimate, Active и Supreme. Базовая версия Lifestyle получит обивку салона из экокожи, двухзонный «климат», подогрев передних и задних сидений, обогрев руля и лобового стекла, вентилацию кресла водителя, 10,25-дюймовую экран приборной панели, 13,2-дюймовый мультимедийный экран, аудиосистему с шестью динамиками, беспроводную зарядку и другие опции. Набор электронных ассистентов, круиз-контроль, 18-дюймовые литые диски и набор фронтальных, боковых и оконных подушек безопасности тоже имеется.

Комплектация Ultimate получит весь набор Lifestyle плюс панорамную стеклянную крышу с люком, коленную подушку безопасности для водителя, 14,8-дюймовый мультимедийный экран, аудиосистему на 8 динамиков, адаптивный «круиз», систему автоматическую аварийного торможения, а также систему распознавания дорожных знаков, систему удержания в полосе и другие полезные ассистенты.

Описать комплектации Active и Supreme очень просто — это как Lifestyle и Ultimate, но только с полным приводом. На сегодняшний день Jaecoo ещё не объявлял точных цен на кроссовер J7, но сделает это, по всей видимости, в ближайшем будущем.

#автомобили
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Немецкому автопрому понадобятся годы для победы над дефицитом чипов
В России поднялись цены почти на все автомобили Lada
Официально представлен Volkswagen Passat B9: намного больше B8, только в «универсале», дизельные версии остались
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Первый в космосе: МиГ-25 покорил безвоздушное пространство поднявшись на рекордные 37 650 м
14
Собираем топовый игровой ПК для мажоров за 864000 рублей с выбором самых лучших комплектующих
43
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 55 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Август)
9
Armored Core VI: Fires of Rubicon: очередной "соулслайк" от компании FromSoftware
+
Почему "Запорожец" так и не стал народным автомобилем в СССР
10
О надежности F-35
4
ТОП-12 мифов об оперативной памяти для компьютеров
10
Развеиваем миф о дешевизне Xbox series S
24
Условия жизни на Украине все больше напоминают новую форму рабства — Аль-Маядин
25
Почему США не торопятся снимать с вооружения проблемный конвертоплан V-22 Osprey
6

Сейчас обсуждают

Артём Рассказов
15:09
Ахах, у промытой ваты снова АНАЛогов нет, снова везде первые 45 лет назад, тупой Америке скоро конец. Гордятся прошлым, но забыли что сами выживают на 30тыс. в месяц и боготворят своего Царька. Заслуг...
Первый в космосе: МиГ-25 покорил безвоздушное пространство поднявшись на рекордные 37 650 м
Дима Куликов
15:08
Покупать бп на 500 Вт, за 3000 рублей. Такой, себя выбор. Нормальные сейчас стоят от 4000 рублей до 6000 рублей)
Развеиваем миф о дешевизне Xbox series S
Данил Булдыжов
15:08
Кто запрещает брать аккаунт с арендой, вдруг новинка будет разочарованием, а потратил лишь немного и попробовал. Подписка даёт также возможность найти что-то для себя и всегда найдется что-то новое. ...
Развеиваем миф о дешевизне Xbox series S
WOLF PACIFIER
15:04
Думали рекламу сделают, а им по щёчке писюном похлопали.
Немецкий концерн Rheinmetall несёт убытки из-за провала контрнаступления ВСУ
Михаил Авраменко
15:04
Запашок у вас, сударь, весьма ... кхм... специфический :-)
Условия жизни на Украине все больше напоминают новую форму рабства — Аль-Маядин
Sers
15:00
Я уверен на 100% ,что русский язык как факт там был ,игру ведь не делали блин с марта 2022 года))) Так что остаётся его достать всеми путями
Русская локализация Starfield может появиться в сентябре
Eppius
14:59
Лунаход разбился,Байкал обанкротился.. Дальше што?
Совладелец производителя российских CPU «Байкал» объявил о банкротстве
Vito Vago
14:59
Цитата: "...200 истребителей западного производства F-16...". Если только с пилотами из НАТО.
Зеленский попросил Запад дать Украине почти 200 истребителей F-16
Eppius
14:58
А я говорю при полной поддержке запада она может воевать сколько угодно.
Junge Welt: Украина не сможет «воевать долго» по модели Израиля
Eppius
14:57
Легче блин самому язык выучить чем 6 лет ждать.
На перевод Starfield на русский язык потребуется от двух до шести лет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем