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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Американский журналист Такер Карлсон опасается, что США могут развязать горячую войну с Россией
Могли бы и не боялись бы последствий — уже начали бы. За примерами далеко ходить не надо.

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Политика, которую проводят страны коллективного Запада, и в особенности, конечно, США, справедливо вызывает опасения у людей, которые не утратили способность к критическому мышлению. Особенно показателен в этой связи пример с Украиной, в которую США и Запад вцепились так, что никто этого, пожалуй, не ожидал: руками Украины Вашингтон уже готов конфликтовать с Россией чуть ли не действительно до конца. Всё это, учитывая, сколько американских денег поглощает Украина, а также учитывая тот факт, сколько в самих Штатах накопилось проблем, решению которых эти направляемые Киеву деньги совсем бы не повредили, наводит трезвые умы на мысль о том, что действующая администрация США отсиживает первый и последний срок — её никто не переизберёт.

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Среди них американский журналист Такер Карлсон. Он, впрочем, воспринимает сложившуюся ситуацию не как позитивную для страны, а как потенциально непоправимую. По мнению Карлсона, которое он озвучил в интервью радиоведущему Адаму Каролле, чтобы удержаться во власти, нынешняя администрация может развязать прямой военный конфликт с Россией, и под этим предлогом не только сохранить власть, но и консолидировать её.

Здесь, конечно, Карлсон «нагнетает» и явно преувеличивает. Дело в том, что если бы США могли и не опасались последствий прямого столкновения с Россией, то «международная коалиция согласных» во главе с Вашингтоном для «обеспечения целостности Украины» уже давно была бы собрана, и назвали бы её «Операцией “Буря в степи”». Примеров только за последние 32 года — с момента распада СССР — было столько, что сомневаться в этом не приходится. В любом случае, тот факт, что в американской журналистике всерьёз выражают опасения прямого столкновения двух ядерных сверхдержав, это, скорее, позитивный момент. Хуже было бы, если бы этого опасения не существовало.

#россия #сша #политика
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