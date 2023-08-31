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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В МТС заявили, что контактируют с ФАС касательно жалоб на платную раздачу трафика
Какие ещё контакты? Отменять эту практику второй оплаты уже оплаченного трафика, и всё.

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Операторы сотовой связи в России очень активно пользуются путь и неубедительной, но всё же «отмазкой» касательно сложности с закупками телекоммуникационного оборудования после введённых против РФ коллективным Западом санкций. Под этим предлогом дорожают услуги, исчезают безлимитные тарифы, а раздача трафика на другие устройства становится платной дополнительной услугой. И если исчезновение безлимитных тарифов ещё можно кое-как объяснить, то вот введение дополнительной платы за раздачу и так уже оплаченного в тарифе трафика справедливо вызывает у абонентов недоумение. До такой степени, что в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) стали поступать жалобы в количестве, достаточном, чтобы ведомство на прошлой неделе решило их проверить.

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Процесс, судя по всему, идёт. По крайней мере, несколько часов назад оператор МТС в комментарии для прессы уточнил, что компания находится в контакте с ФАС относительно жалоб на платную раздачу трафика. Как сообщил вице-президент МТС по направлению взаимодействия с органами государственной власти Андрей Рего, проблема обсуждалась на встрече с заместителем главы ФАС Петром Ивановым.

Как отметил Рего, МТС готова выработать принципы создания тарифов, в которых учитывался бы фактор раздачи интернета на другие устройства.

Важно понимать, что раздача мобильного интернета на другие устройства — это зачастую не баловство, а необходимость: не везде проведён стандартный проводной интернет, особенно когда речь идёт о дачных посёлках или о таких посёлках, в которые провайдеры не считают экономически целесообразным вообще заходить. Так что жалобы пользователей полностью оправданы, тем более что трафик в тарифном плане и так уже оплачен — и не сотового оператора дело, каким образом он будет потребляться.

#россия #интернет #мобильная связь #сотовая связь
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