Абоненты совершенно справедливо проявляют недовольство.

У операторов сотовой связи с прошлого года появился совершенно неубедительный для абонентов, но удобный для себя предлог касательно повышения стоимости услуг. Поставки оборудования, видите ли, из-за санкций столкнулись с трудностями, поэтому надо переложить расходы на пользователя и «оптимизировать» функционирование сети. Строго говоря, наглость операторов продолжается много лет и началась ещё до масштабных незаконных антироссийских санкций: в частности, планомерно операторы внедряли изменения в правилах раздачи мобильного интернет-трафика на другие устройства, причём даже на старых, так называемых архивных тарифных планах.

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Пришли мы к тому, что теперь раздавать трафик, который и без того в 2023 году до сих пор как ограничитель присутствует в мобильных тарифных планах, на другие устройства можно только за дополнительную плату, и с большими ограничениями по его объёму. Ситуации бывают разные: у кого-то из-за обстоятельств, от них не зависящих, нет проводного интернета, кому-то иногда приходится выбираться за город, продолжая при этом оставаться на связи. В результате дополнительная плата за то, что, по сути, и так уже оплачено в самом тарифном плане, выглядит как чистой воды наглость. И с соответствующей жалобой в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России обратились абоненты «Большой четвёрки».

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу ФАС. Как уточняется, служба на фоне многочисленных жалоб уже направила запросы операторам связи, чтобы установить причины и подробности произошедшего. Если антимонопольное законодательство будет признано нарушенным, ФАС будет принимать соответствующие меры.

Что за меры, не уточняется. Обычно в таких случаях на оператора связи накладывают штраф, сумма которого значительно меньше суммы, которую было бы необходимо потратить на своевременное обновление сети. По всей видимости, пока наказания не начнут измеряться миллиардами рублей или обязательством заниматься модернизацией своей инфраструктуры, дело с потерявшими от безнаказанности берега операторами сотовой связи с мёртвой точки не сдвинется.