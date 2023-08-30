Непростые времена требуют милитаризации.

С начала этого года в Беларусь по договорённости с Россией активно отправляются оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер-М». С февраля было получено уже несколько комплектов данных систем вооружений, ну а сегодня Минобороны Беларуси рапортовало о получении ещё одного — очередного, как выразился представитель пресс-службы ведомства, но не последнего.

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ОТРК «Искандер-М» был принят на вооружение в России в 2006 году и, по совокупности характеристик, является наиболее эффективным комплексом в своём классе. «Искандер-М» запускает баллистические ракеты, способные поражать цели на расстоянии до пятисот километров. Основная сфера применения — поражение чувствительных целей на оперативной глубине относительно линии боевого соприкосновения.

Насыщение белорусской армии современными средствами поражения, а также тактическим ядерным оружием, вызвано обострением ситуации на западных границах Союзного государства. Как говорится, лучше лишний раз показать зубы и сдержать потенциального агрессора от глупости, чем потом разгребать последствия.